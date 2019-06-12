«Экономика на пальцах». Лукашенко решил повернуть власть лицом к народу. Что из этого выйдет?

Источник материала: Tut.by

Программа появится в прямом эфире 13 июня в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

На текущей неделе Александр Лукашенко провел ряд кадровых назначений, которые вызвали широкий резонанс в обществе. Громче всех прозвучала отставка главы МВД Игоря Шуневича . Белорусы замерли: чего ждать? Это оттепель перед выборами? А будут перемены в экономическом курсе? Власть решила прислушаться к проблемам народа?

Сергей Чалый разберет громкие перестановки и слова, которыми президент сопровождал их. Также в программе расскажем об итогах Петербургского международного экономического форума, во время которого прозвучала интересная мысль: рост экономики невозможен без усмирения силовиков, кошмарящих бизнес. Ничего не напоминает? Правильно, у нас похожая ситуация.

Об этом подробнее в «Экономике на пальцах» расскажем 13 июня в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко .

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