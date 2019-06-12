ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Экономика на пальцах». Лукашенко решил повернуть власть лицом к народу. Что из этого выйдет?

12.06.2019 22:21 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Программа появится в прямом эфире 13 июня в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

На текущей неделе Александр Лукашенко провел ряд кадровых назначений, которые вызвали широкий резонанс в обществе. Громче всех прозвучала отставка главы МВД Игоря Шуневича. Белорусы замерли: чего ждать? Это оттепель перед выборами? А будут перемены в экономическом курсе? Власть решила прислушаться к проблемам народа?

Сергей Чалый разберет громкие перестановки и слова, которыми президент сопровождал их. Также в программе расскажем об итогах Петербургского международного экономического форума, во время которого прозвучала интересная мысль: рост экономики невозможен без усмирения силовиков, кошмарящих бизнес. Ничего не напоминает? Правильно, у нас похожая ситуация.

Об этом подробнее в «Экономике на пальцах» расскажем 13 июня в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередном прямом эфире Сергей Чалый разберется в свежих речах президента и новых кадровых назначениях.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Как сельское хозяйство Беларуси справляется с последствиями жары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика