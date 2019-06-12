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«Экономика на пальцах». Лукашенко решил повернуть власть лицом к народу. Что из этого выйдет?
12.06.2019 22:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Программа появится в прямом эфире 13 июня в 15.25.
На текущей неделе Александр Лукашенко провел ряд кадровых назначений, которые вызвали широкий резонанс в обществе. Громче всех прозвучала отставка главы МВД
Сергей Чалый разберет громкие перестановки и слова, которыми президент сопровождал их. Также в программе расскажем об итогах Петербургского международного экономического форума, во время которого прозвучала интересная мысль: рост экономики невозможен без усмирения силовиков, кошмарящих бизнес. Ничего не напоминает? Правильно, у нас похожая ситуация.
Об этом подробнее в
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В очередном прямом эфире Сергей Чалый разберется в свежих речах президента и новых кадровых назначениях.
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