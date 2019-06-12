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Не меньше 24 долларов за «квадрат». В Минске официально презентовали мультимедийный БЦ «Футурис»
12.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Строящийся бизнес-центр у станции метро «Борисовский тракт» группа компаний «Тапас» купила в 2013 году. Новый застройщик изменил проект до неузнаваемости: создал и внедрил инновационные для Беларуси медиафасады, подвел дороги, облагородил территорию между высоткой и проспектом. На сегодня «Футурис» уже сдан, в течение месяца арендаторы начнут ремонты.
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Традиционно экскурсию по объекту для журналистов провел руководитель проекта «Восточные ворота» Николай Требенок. Он отметил, что машиноместа просчитывались не только с учетом будущих «жильцов» бизнес-центра, но и тех, кто будет использовать территории вдоль объекта в качестве перехватывающей парковки. Вроде как мест хватит всем. Парковка вдоль свежепостроенных улиц согласована ГАИ, в планах – аренда стоянки у Московского кладбища, где сегодня ютятся десятки автохаусов.
Находится «Футурис» прямо у метро, на что тоже есть расчет: многие предпочтут добираться общественным транспортом. К слову, разговора про открытие второго выхода станции «Борисовский тракт» пока нет. По данным «Минсктранс» эксплуатация станции низкая, а потому все силы метростроя пущены на строительство новых веток. Однако Николай Требенок отметил – в случае необходимости, этот вопрос будет решен.
В бизнес-центре запущены 13 скоростных бесшумных лифтов компании KONE. Чтобы разделить потоки арендаторов, разные этажи используют разные лифты. Много средств вложено в качественное поэтажное кондиционирование. Радиаторы здесь поставлены на крайний случай, благодаря современному оборудованию температуру воздуха и летом и зимой можно регулировать кондиционерами.
Всего в здании 27 этажей, высота небоскреба более 90 метров. Надо сказать, что виды с последних уровней впечатляют. Отвлечь внимание журналистов от окон получилось лишь информацией об арендаторах.
На сегодня 2/3 здания уже сданы, будущие жильцы готовятся к ремонту. Вакантными остались 9 этажей – с 4-го по 12-й. И то по некоторым из площадок уже ведутся переговоры.
Недешевая цена аренды – последствие внедрения дорогостоящих мультимедийных фасадов и сложных технологических систем. Николай Требенок пояснил: «Перед нами не было цели сэкономить, хотелось сделать действительно качественный и современный объект высокого класса. К тому же, благодаря формату open space и возможности зонирования, цена рабочего места получается весьма низкая для БЦ такого класса».
К слову, в зависимости от этажа цена не меняется, и самые «сладкие» офисы давно заняты. Со слов представителей «Тапас», их забронировали, как только каркас высотки «замаячил» на горизонте.
Конечно, всех журналистов интересовало, кто заселит «Футурис». Однако двусторонние соглашения не позволили «Тапас» раскрывать коммерческие тайны своих арендаторов. Разговор cлучился следующий, выводы сделает каждый сам:
– Кто арендаторы?
– Как вы понимаете, договоры с арендаторами носят двусторонний характер. Никакого секрета здесь нет, но мы связаны соглашением о неразглашении. Скажу лишь то, что это ТОПовые IT-компании Беларуси. Их у нас немного. Вы можете обзвонить их самостоятельно и уточнить. Уверен, в списке не ошибетесь, – ответил журналистам пресс-секретарь «ТАПАС» Александр Ванкович.
– Но уже звучало, что офиса EPAMздесь не будет…
– Да, EPAMофис не арендовал. Это можно констатировать, – согласился Николай Требенок.
– Wargaming?
– Этот вопрос лучше задать Wargaming. Поймите, мы не имеем права это комментировать, – пояснил он.
Переедет Wargaming в «Футурис» или нет, станет известно в ближайшее время. Уже со следующей недели арендаторы начинают ремонты в своих офисах. По планам «Тапас», в ноябре бизнес-центр «заселят» первые айтишники.
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Строящийся бизнес-центр у станции метро «Борисовский тракт» группа компаний «Тапас» купила в 2013 году. Новый застройщик изменил проект до неузнаваемости: создал и...
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