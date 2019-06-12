Не меньше 24 долларов за «квадрат». В Минске официально презентовали мультимедийный БЦ «Футурис»

Всего в здании 27 этажей, высота небоскреба более 90 метров. Надо сказать, что виды с последних уровней впечатляют. Отвлечь внимание журналистов от окон получилось лишь информацией об арендаторах.

На сегодня 2/3 здания уже сданы, будущие жильцы готовятся к ремонту. Вакантными остались 9 этажей – с 4-го по 12-й. И то по некоторым из площадок уже ведутся переговоры. Аренда офисов в бизнес-центре не дешевая – $24 за «квадрат» с учетом НДС. К тому же, в данный момент застройщик нацелен на сдачу этажами (порядка 1000 кв.м). В крайнем случае – половиной этажа, при этом цена будет еще выше.

Недешевая цена аренды – последствие внедрения дорогостоящих мультимедийных фасадов и сложных технологических систем. Николай Требенок пояснил: «Перед нами не было цели сэкономить, хотелось сделать действительно качественный и современный объект высокого класса. К тому же, благодаря формату open space и возможности зонирования, цена рабочего места получается весьма низкая для БЦ такого класса».

К слову, в зависимости от этажа цена не меняется, и самые «сладкие» офисы давно заняты. Со слов представителей «Тапас», их забронировали, как только каркас высотки «замаячил» на горизонте.