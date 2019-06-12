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Власти Витебска ищут инвесторов для промзон обанкротившихся фабрики «КИМ» и винзавода

13.06.2019 08:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вот-вот завершится процедура ликвидации обанкротившегося ОАО «КИМ», которая длится почти 4 года — с августа 2015-го. Точку в деле о банкротстве предприятия экономический суд области может поставить 20 июня, сообщают «Витебские вести».

Финал уже понятен: городские «закрома» пополнит невостребованная кредиторами недвижимость на территории более 10 га. Городским властям придется заняться редевелопментом этой промзоны — то есть перепрофилированием зданий, и подключить к этому инвесторов.

Горисполком также возобновил поиск инвесторов для освоения площадки бывшего винодельческого завода, ставшего банкротом в 2015 году. Здесь хотят создать культурно-туристический центр «На Покровской» — рядом находится дом-музей Марка Шагала. Объем инвестиций оценивают в 3,5 млн долларов.

На участке почти в 2 га расположены 10 зданий бывшего винзавода площадью около 5,7 тысячи кв. м. Главный административный корпус является памятником архитектуры XIX—XX веков.

Потенциальным инвесторам предлагают реконструировать здания винзавода под гостиницу, кафе, сувенирные лавки и магазины. В некоторых постройках можно организовать ремесленническую деятельность. Есть возможность также вести малоэтажную жилую застройку.

 
 
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Городские «закрома» пополнит невостребованная кредиторами недвижимость на территории более 10 га.
 
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