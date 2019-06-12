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Беларусь много лет не хотела гасить долги Чехии живыми деньгами. Спор разрешили за счет аренды
13.06.2019 08:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В конце мая Совет министров Беларси утвердил проект соглашения с правительством Чехии об урегулировании задолженности. Как следует из
«Оплата аренды здания для размещения посольства Чехии в Беларуси в счет погашения задолженности (…) осуществляется с 2020 года Управлением делами президента Республики Беларусь за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых на указанные цели, путем перечисления средств в белорусских рублях по официальному курсу, установленному Национальным банком на дату осуществления платежа, „Дипсервис“ на общую сумму, эквивалентную не более 1,79 млн доллара»., говорится в документе.
По информации TUT.BY, долг образовался в результате взаимных поставок в начале 90-х годов.
Минск отказывался вернуть свой долг Праге в деньгах и хотел компенсировать его именно товарами или услугами. В 2013 году Минфин Чехии
Стоит отметить, что Чехия предпочитает решать требования по долгам между отдельными государства до проведения переговоров с частными субъектами. Беларусь стала первым случаем, при котором долг хотели отдавать товарами. Но в итоге данная инициатива особого успеха не имела.
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В конце мая Совет министров Беларсиу утвердил проект соглашения с правительством Чехии об урегулировании задолженности.
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