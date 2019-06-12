Беларусь много лет не хотела гасить долги Чехии живыми деньгами. Спор разрешили за счет аренды

Источник материала: Tut.by

В конце мая Совет министров Беларси утвердил проект соглашения с правительством Чехии об урегулировании задолженности. Как следует из постановления Совмина № 332 , начиная с 2020 года Управление делами президента Беларуси будет платить аренду за посольство Чехии в Минске.

«Оплата аренды здания для размещения посольства Чехии в Беларуси в счет погашения задолженности (…) осуществляется с 2020 года Управлением делами президента Республики Беларусь за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых на указанные цели, путем перечисления средств в белорусских рублях по официальному курсу, установленному Национальным банком на дату осуществления платежа, „Дипсервис“ на общую сумму, эквивалентную не более 1,79 млн доллара»., говорится в документе.

По информации TUT.BY, долг образовался в результате взаимных поставок в начале 90-х годов.

Минск отказывался вернуть свой долг Праге в деньгах и хотел компенсировать его именно товарами или услугами. В 2013 году Минфин Чехии стал готовить тендер среди чешских компаний на приобретение белорусской продукции. Предварительно министерство запросило у чешских компаний информацию на счет того, какие товары из списка, посланного Беларусью, они бы хотели купить и сколько за это готовы дать государству. В список были включены продукты питания, машиностроительные товары и услуги.

Стоит отметить, что Чехия предпочитает решать требования по долгам между отдельными государства до проведения переговоров с частными субъектами. Беларусь стала первым случаем, при котором долг хотели отдавать товарами. Но в итоге данная инициатива особого успеха не имела.