ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь много лет не хотела гасить долги Чехии живыми деньгами. Спор разрешили за счет аренды

13.06.2019 08:41 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В конце мая Совет министров Беларси утвердил проект соглашения с правительством Чехии об урегулировании задолженности. Как следует из постановления Совмина № 332, начиная с 2020 года Управление делами президента Беларуси будет платить аренду за посольство Чехии в Минске.

«Оплата аренды здания для размещения посольства Чехии в Беларуси в счет погашения задолженности (…) осуществляется с 2020 года Управлением делами президента Республики Беларусь за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых на указанные цели, путем перечисления средств в белорусских рублях по официальному курсу, установленному Национальным банком на дату осуществления платежа, „Дипсервис“ на общую сумму, эквивалентную не более 1,79 млн доллара»., говорится в документе.

По информации TUT.BY, долг образовался в результате взаимных поставок в начале 90-х годов.

Минск отказывался вернуть свой долг Праге в деньгах и хотел компенсировать его именно товарами или услугами. В 2013 году Минфин Чехии стал готовить тендер среди чешских компаний на приобретение белорусской продукции. Предварительно министерство запросило у чешских компаний информацию на счет того, какие товары из списка, посланного Беларусью, они бы хотели купить и сколько за это готовы дать государству. В список были включены продукты питания, машиностроительные товары и услуги.

Стоит отметить, что Чехия предпочитает решать требования по долгам между отдельными государства до проведения переговоров с частными субъектами. Беларусь стала первым случаем, при котором долг хотели отдавать товарами. Но в итоге данная инициатива особого успеха не имела.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце мая Совет министров Беларсиу утвердил проект соглашения с правительством Чехии об урегулировании задолженности.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Власти Витебска ищут инвесторов для промзон обанкротившихся фабрики «КИМ» и винзавода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Lida.Info
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика