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Белстат опубликовал сводку по ценам в мае

13.06.2019 08:49 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Цены в строительстве в мае увеличились на 1,2% по сравнению с апрелем, в сельском хозяйстве – снизились на 0,2%.

Такая информация размещена на сайте Национального статистического комитета.

Отмечается, что индекс цен в промышленности в мае составил 100,6% по отношению к апрелю, к декабрю 2018 г. – 103,4%. Инвестиционные товары подорожали на 0,1% и 1,4% соответственно, промежуточные товары – на 0,7% и 4,1%, потребительские – на 0,1% и 1,6%.

Цены в сельском хозяйстве в мае по сравнению с апрелем снизились на 2%, с декабрем 2018 года – повысились на 2,4%, в растениеводстве показатели составили 8,1% и 6,6%, в животноводстве – 0,5% и 1,2% соответственно.

Цены в строительстве по сравнению с апрелем повысились на 1,2%, с декабрем – на 2,2%, на строительно-монтажные работы – на 2,8% и 6,8% соответственно. Машины и оборудование подешевели на 0,3% и 5,5%.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в мае по сравнению с апрелем снизились на 0,4%, к уровню декабря выросли на 0,9%, услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличились на 1,1% и 1,3% соответственно.

 
 
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Цены в строительстве в мае увеличились на 1,2% по сравнению с апрелем, в сельском хозяйстве – снизились на 0,2%.
 
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