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Недостроенный к чемпионату мира-2014 по хоккею отель в центре Минска отдали на откуп банкам
13.06.2019 08:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак в
Возводить пятизвездочный отель на Старовиленском тракте в 2010 году начала компания «Сырьевые ресурсы». Планировалось, что гостиницу сдадут к чемпионату мира по хоккею 2014 года, но в 2015 году строительство заморозили из-за недостатка средств. Застройщик начал процедуру банкротства, а недострой выставили на торги. Они проходили несколько раз, цена упала до 35 миллионов рублей (почти в два раза), но покупателя на объект не нашлось.
По словам Сивака, в настоящее время идет процесс входа в эту стройку нового собственника компании «СанБридж».
Как выяснил TUT.BY, «СанБридж» — это компания, которой на паритетных началах владеют «Белинвестбанк» и «дочка» БПС-Сбербанк. «Сырьевые ресурсы» привлекал для реализации проекта кредиты этих двух банков. В «СанБридж» передаются долги «Сырьевых ресурсов». Таким образом банки избавляются от токсичных активов.
«Банки проводят активные переговоры с потенциальными инвесторами на предмет вхождения в проект и последующего завершения строительства объекта», — сказал TUT.BY источник в финансовых кругах.
Инвестор может выкупить доли банков в «СанБридже» и таким образом станет управлять комплексом.
Стоит отметить, что у Сбербанка России есть подобный проблемный кейс в Беларуси. В настоящее время структуры крупнейшего госбанка РФ
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Строительство пятизвездочного отеля на Старовиленском тракте в 2010 году начала компания «Сырьевые ресурсы». Планировалось, что гостиницу сдадут к чемпионату мира...
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