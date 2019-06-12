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Недостроенный к чемпионату мира-2014 по хоккею отель в центре Минска отдали на откуп банкам

13.06.2019 08:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак в интервью TUT.BY рассказал о судьбе недостроенного отеля Hyatt в центре города и приходе нового собственника на этот объект. Мы выяснили, что проект отходит банкам, которые ранее финансировали строительство комплекса.


Долгострой состоит из гостиницы на 246 номеров, ресторанов, СПА-зоны, конференц-залов, административных и торговых помещений и другого. Общая площадь — 46,1 тысячи квадратных метров. Готовность объекта — около 70%. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Возводить пятизвездочный отель на Старовиленском тракте в 2010 году начала компания «Сырьевые ресурсы». Планировалось, что гостиницу сдадут к чемпионату мира по хоккею 2014 года, но в 2015 году строительство заморозили из-за недостатка средств. Застройщик начал процедуру банкротства, а недострой выставили на торги. Они проходили несколько раз, цена упала до 35 миллионов рублей (почти в два раза), но покупателя на объект не нашлось.

По словам Сивака, в настоящее время идет процесс входа в эту стройку нового собственника компании «СанБридж».

Как выяснил TUT.BY, «СанБридж» — это компания, которой на паритетных началах владеют «Белинвестбанк» и «дочка» БПС-Сбербанк. «Сырьевые ресурсы» привлекал для реализации проекта кредиты этих двух банков. В «СанБридж» передаются долги «Сырьевых ресурсов». Таким образом банки избавляются от токсичных активов.

«Банки проводят активные переговоры с потенциальными инвесторами на предмет вхождения в проект и последующего завершения строительства объекта», — сказал TUT.BY источник в финансовых кругах.

Инвестор может выкупить доли банков в «СанБридже» и таким образом станет управлять комплексом.

Стоит отметить, что у Сбербанка России есть подобный проблемный кейс в Беларуси. В настоящее время структуры крупнейшего госбанка РФ пытаются вместе с партнерами достраивать многофункциональный комплекс возле Белгосцирка.

 
 
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Строительство пятизвездочного отеля на Старовиленском тракте в 2010 году начала компания «Сырьевые ресурсы». Планировалось, что гостиницу сдадут к чемпионату мира...
 
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