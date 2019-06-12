﻿ Ермолович рассказал, как повысят зарплаты в 2020 году. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ермолович рассказал, как повысят зарплаты в 2020 году

13.06.2019 10:27 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Зарплаты белорусов будут поступательно повышаться, а объемы господдержки предприятий снизятся в 2020 году.

Об этом сообщил глава Минфина Беларуси Максим Ермолович 12 июня, комментируя бюджетную политику страны на будущий год, передает БЕЛТА.

По его словам, в бюджетном секторе зарплата продолжит расти поступательно. Такая тенденция сохранится и далее – показатель будет поддерживаться на уровне не ниже 80% от средней.

Министр отметил также, что средний размер пенсий должен быть не ниже 40% от средней зарплаты по стране.

«Эти два направления, связанные с повышением благосостояния граждан, будут основными в рамках бюджетной политики», - обратил внимание Ермолович.

Традиционно будет обеспечиваться достаточным финансированием реализация жилищной политики.

«Мы будем пытаться увеличить объемы капиталовложений, то есть начинать восстанавливать объем бюджетных инвестиций. Но сделать это достаточно сложно, потому что объем доходов не будет расти быстрыми темпами. Здесь на темпы прироста налоговых доходов влияет и налоговый маневр в Российской Федерации, а также мораторий на увеличение ставок налогов», - сказал Ермолович.

Минфин предполагает, что потребность предприятий в господдержке будет снижаться. Этот процесс будет обеспечиваться эффективностью предприятий и снижением потребности бюджетных поступлений.

«Это основные требования бюджетной политики на среднесрочную перспективу, каких-то глобальных изменений в структуре бюджета мы не ожидаем», - резюмировал Ермолович.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зарплаты белорусов будут поступательно повышаться, а объемы господдержки предприятий снизятся в 2020 году.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Недостроенный к чемпионату мира-2014 по хоккею отель в центре Минска отдали на откуп банкам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика