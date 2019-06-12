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В Госдуме РФ обещают ответ на беспилотники США в Польше, потому что «белорусы - братский народ»
13.06.2019 12:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Нагнетание обстановки непосредственно у границ России не останется без ответа, заявил
«Безусловно, как говорил и ранее наш президент Владимир Путин, мы будем вынуждены принимать ответные меры, а таковые у нас в арсенале имеются», — сказал Шаманов в четверг.
Глава комитета Госдумы отметил, что Польша граничит с Беларусью, а «это братский народ нашего Союзного государства». «По договору ОДКБ — это наша граница, и мы безучастными к этому точно быть не можем», — сказал Шаманов.
Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда в минувшую среду
«Создание эскадрильи разведки, наблюдения и рекогносцировки ВВС США MQ-9 в Польше. Соединенные Штаты намерены обмениваться информацией, полученной в результате операций этой эскадрильи, по мере необходимости, в поддержку наших оборонных целей», — гласит один из пунктов декларации, которую распространила пресс-служба Белого дома.
Согласно официальному сообщению, США также планируют расширить свое нынешнее военное присутствие в Польше, насчитывающее примерно 4,5 тыс. военнослужащих.
Польша обязуется создать инфраструктуру для «обеспечения присутствия боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения».
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Глава комитета Госдумы отметил, что Польша граничит с Беларусью, а «это братский народ нашего Союзного государства». «По договору ОДКБ - это наша граница», - добавил...
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