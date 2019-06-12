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Минфин озвучил концепции изменений оплаты дорожного сбора

13.06.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Беларуси рассматриваются две концепции оплаты дорожного сбора — с возможностью его оплаты по месяцам или включения в стоимость топлива, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

Минфин озвучил концепции изменений оплаты дорожного сбора
«У нас сейчас две концепции по дорожному сбору. Есть концепция правительства, которая заключается в сохранении схемы уплаты этого сбора за доступ к дорожной инфраструктуре. По нашей задумке, человек может выбирать, на какой срок он покупает право использования дорожной сети — на месяц, два, на год. Право выбора планировалось предоставить самому человеку», — пояснил Максим Ермолович.

При обсуждении появился альтернативный вариант дорожного сбора — включение его в стоимость автомобильного топлива. Такой вариант тоже подготовлен правительством и направлен на согласование.

«В любом случае, выбор из двух вариантов будет сделан. Чтобы дороги строились, вовремя реконструировались, дорожная инфраструктура развивалась, потребуется собрать средства на эти цели. Без дорожного сбора, к сожалению, не обойтись. В какой форме он будет реализован — это предмет обсуждений», — резюмировал Максим Ермолович.

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