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Минфин озвучил концепции изменений оплаты дорожного сбора
13.06.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В Беларуси рассматриваются две концепции оплаты дорожного сбора — с возможностью его оплаты по месяцам или включения в стоимость топлива, сообщил корреспонденту
При обсуждении появился альтернативный вариант дорожного сбора — включение его в стоимость автомобильного топлива. Такой вариант тоже подготовлен правительством и направлен на согласование.
«В любом случае, выбор из двух вариантов будет сделан. Чтобы дороги строились, вовремя реконструировались, дорожная инфраструктура развивалась, потребуется собрать средства на эти цели. Без дорожного сбора, к сожалению, не обойтись. В какой форме он будет реализован — это предмет обсуждений», — резюмировал Максим Ермолович.
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