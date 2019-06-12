Минфин озвучил концепции изменений оплаты дорожного сбора

Источник материала: Полесская правда

В Беларуси рассматриваются две концепции оплаты дорожного сбора — с возможностью его оплаты по месяцам или включения в стоимость топлива, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр финансов Беларуси Максим Ермолович.



«У нас сейчас две концепции по дорожному сбору. Есть концепция правительства, которая заключается в сохранении схемы уплаты этого сбора за доступ к дорожной инфраструктуре. По нашей задумке, человек может выбирать, на какой срок он покупает право использования дорожной сети — на месяц, два, на год. Право выбора планировалось предоставить самому человеку», — пояснил Максим Ермолович.

При обсуждении появился альтернативный вариант дорожного сбора — включение его в стоимость автомобильного топлива. Такой вариант тоже подготовлен правительством и направлен на согласование.

«В любом случае, выбор из двух вариантов будет сделан. Чтобы дороги строились, вовремя реконструировались, дорожная инфраструктура развивалась, потребуется собрать средства на эти цели. Без дорожного сбора, к сожалению, не обойтись. В какой форме он будет реализован — это предмет обсуждений», — резюмировал Максим Ермолович.