Ермолович рассказал, как повысят зарплаты в 2020 году

Зарплаты белорусов будут поступательно повышаться, а объемы господдержки предприятий снизятся в 2020 году.

Об этом сообщил глава Минфина Беларуси Максим Ермолович 12 июня, комментируя бюджетную политику страны на будущий год, передает БЕЛТА .

По его словам, в бюджетном секторе зарплата продолжит расти поступательно. Такая тенденция сохранится и далее – показатель будет поддерживаться на уровне не ниже 80% от средней.

Министр отметил также, что средний размер пенсий должен составлять 40% от средней по стране зарплаты.

«Эти два направления, связанные с повышением благосостояния граждан, будут основными в рамках бюджетной политики», - обратил внимание Ермолович.

Традиционно будет обеспечиваться финансирование реализации жилищной политики.

«Мы будем пытаться увеличить объемы капиталовложений, то есть начинать восстанавливать объем бюджетных инвестиций. Но сделать это достаточно сложно, потому что объем доходов не будет расти быстрыми темпами. Здесь на темпы прироста налоговых доходов влияет и налоговый маневр в Российской Федерации, а также мораторий на увеличение ставок налогов», - сказал Ермолович.

Минфин предполагает, что потребность предприятий в господдержке будет снижаться. Этот процесс будет обеспечиваться эффективностью предприятий и снижением потребности бюджетных поступлений.

«Это основные требования бюджетной политики на среднесрочную перспективу, каких-то глобальных изменений в структуре бюджета мы не ожидаем», - резюмировал Ермолович.

Напомним, недавно чиновники озадачились маленькой зарплаой на предприятиях. 22 мая на заседании премьер-министр Сергей Румас сообщил , что средняя зарплата на некоторых белорусских предприятиях составляет менее 400 рублей. До конца полугодия ситуацию должны исправить.