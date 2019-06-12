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Ермолович рассказал, как повысят зарплаты в 2020 году
13.06.2019 10:27 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Зарплаты белорусов будут поступательно повышаться, а объемы господдержки предприятий снизятся в 2020 году.
Об этом сообщил глава Минфина Беларуси Максим Ермолович 12 июня, комментируя бюджетную политику страны на будущий год, передает
По его словам, в бюджетном секторе зарплата продолжит расти поступательно. Такая тенденция сохранится и далее – показатель будет поддерживаться на уровне не ниже 80% от средней.
Министр отметил также, что средний размер пенсий должен составлять 40% от средней по стране зарплаты.
«Эти два направления, связанные с повышением благосостояния граждан, будут основными в рамках бюджетной политики», - обратил внимание Ермолович.
Традиционно будет обеспечиваться финансирование реализации жилищной политики.
«Мы будем пытаться увеличить объемы капиталовложений, то есть начинать восстанавливать объем бюджетных инвестиций. Но сделать это достаточно сложно, потому что объем доходов не будет расти быстрыми темпами. Здесь на темпы прироста налоговых доходов влияет и налоговый маневр в Российской Федерации, а также мораторий на увеличение ставок налогов», - сказал Ермолович.
Минфин предполагает, что потребность предприятий в господдержке будет снижаться. Этот процесс будет обеспечиваться эффективностью предприятий и снижением потребности бюджетных поступлений.
«Это основные требования бюджетной политики на среднесрочную перспективу, каких-то глобальных изменений в структуре бюджета мы не ожидаем», - резюмировал Ермолович.
Напомним, недавно чиновники озадачились маленькой зарплаой на предприятиях. 22 мая на заседании премьер-министр Сергей Румас
После этого первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин
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Зарплаты белорусов будут поступательно повышаться, а объемы господдержки предприятий снизятся в 2020 году.
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