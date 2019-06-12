Аукцион по продаже завода им. Кирова снова не состоялся. Следующие торги, возможно, будут последними

Источник материала: realt.by

Купить складские помещения в Минске , здания заводов или даже целые производства можно на вторичном рынке или с помощью аукционов. Однако некоторые объекты даже при наличии заинтересованных покупателей подолгу не могут обрести нового собственника. Это касается, например, завода им. Кирова, который расположен на ул. Красноармейской, 21. Третий аукцион по продаже этого объекта недвижимости не состоялся. Он прошел 11 июня, стартовая стоимость объекта с НДС снижена на 30% и составляла 15.652.224 рубля, или 7.539.970 долларов США по курсу Нацбанка на 22 мая.

По информации сотрудников Центра промышленной оценки, следующий аукцион состоится 31 июля 2019 года. И, возможно, именно он станет успешным.

— Есть потенциальный покупатель, который на данный момент занят процессом регистрации юридического лица, на которое впоследствии будет оформляться сделка купли-продажи. Если на аукцион поступит одно заявление, предмет аукциона будет реализован единственному участнику, при его согласии, по начальной цене, увеличенной на 5%. Если на торги поступит два и более заявления, победителя аукциона определит аукционист, — рассказалдиректор Центра промышленной оценки Николай Музыченко.— При этом следующие торги, возможно, станут последней возможностью купить этот объект. Реализовать завод нужно до сентября 2019 года. Если этого не произойдет, то потребуется производить новую оценку объекта недвижимости, готовить все документы заново — это довольно длительный процесс.