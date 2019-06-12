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Аукцион по продаже завода им. Кирова снова не состоялся. Следующие торги, возможно, будут последними
13.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
По информации сотрудников Центра промышленной оценки, следующий аукцион состоится 31 июля 2019 года. И, возможно, именно он станет успешным.
— Есть потенциальный покупатель, который на данный момент занят процессом регистрации юридического лица, на которое впоследствии будет оформляться сделка купли-продажи. Если на аукцион поступит одно заявление, предмет аукциона будет реализован единственному участнику, при его согласии, по начальной цене, увеличенной на 5%. Если на торги поступит два и более заявления, победителя аукциона определит аукционист, — рассказалдиректор Центра промышленной оценки Николай Музыченко.— При этом следующие торги, возможно, станут последней возможностью купить этот объект. Реализовать завод нужно до сентября 2019 года. Если этого не произойдет, то потребуется производить новую оценку объекта недвижимости, готовить все документы заново — это довольно длительный процесс.
Напомним, что вторая попытка
Производственная база (одним лотом) включает: производственный корпус с АБК, склад ООМиК, здание складов, механический цех, проходную, передаточные устройства и оборудование.
Начальная цена снижена на 30% и более снижаться не будет. Это прописано в Постановлении СовМина от 15.02.2019 №103. Повторные торги будут назначаться по той же начальной цене, так как срок отчуждения установлен СовМином до 24.09.2019.
Документы на участие в четвертом аукционе можно подать до 29.07.2019 года.
Realt.by продолжает отслеживать судьбу завода им. Кирова.
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Аукцион по продаже завода им. Кирова снова не состоялся. Следующие торги, возможно, будут последними
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