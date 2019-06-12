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На торгах 13 июня евро и доллар подешевели
13.06.2019 13:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 13 июня прошли очередные торги валютами.
Доллар подешевел на BYN0,0018, до 2,0704 рубля.
Евро снизился на BYN0,0098, до 2,3391 рубля.
Российский рубль вырос на BYN0,0024, до 3,2046 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
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Доллар подешевел на BYN0,0018, до 2,0704 рубля. Евро снизился на BYN0,0098, до 2,3391 рубля.
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