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На торгах 13 июня евро и доллар подешевели

13.06.2019 13:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 13 июня прошли очередные торги валютами.

​Доллар подешевел на BYN0,0018, до 2,0704 рубля.

​Евро снизился на BYN0,0098, до 2,3391 рубля.

​Российский рубль вырос на BYN0,0024, до 3,2046 белорусского рубля за 100 российских рублей.

​В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар подешевел на BYN0,0018, до 2,0704 рубля. Евро снизился на BYN0,0098, до 2,3391 рубля.
 
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