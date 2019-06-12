Караев - Шуневичу: Ваша деятельность на посту министра - пример того, как надо служить своей Родине

Источник материала: Tut.by

В ближайшем будущем резких изменений в деятельности органов внутренних дел не предвидится, работать МВД будет в прежнем ритме. Об этом во время представления руководящему составу подразделений МВД заявил новый глава ведомства Юрий Караев, сообщает пресс-служба МВД .





По словам нового министра, все задачи, возложенные главой государства, неизменно нужно выполнять. Юрий Караев отметил, что в новой должности ему в первую очередь предстоит более детально вникнуть и изучить всю специфику работы милицейских подразделений. Что касается вопросов дисциплины, министр считает, что хорошо, когда руководители сами выявляют и докладывают о негативе, но этого мало. Необходимо сразу же предлагать варианты решения, чтобы подобное не повторялось.

Представлял нового министра руководящему составу Госсекретарь Совета Безопасности Станислав Зась. Он отметил, что задачи, стоящие перед системой МВД, решаются эффективно, но есть направления, которые требуют дополнительного внимания.





Например, необходимо продолжить совершенствование формата оценки деятельности сотрудников милиции, чтобы у них не оставалось стимула работать на статистику. Также важный вопрос — дисциплина в собственных рядах. Его, по словам Зася, следует рассматривать не только с принципиальной позиции по отношению к нарушителям в погонах, но и в целом взглянуть на эту проблему с разных сторон.

Кроме того, требуются новые подходы в кадровом обеспечении, в том числе по комплектованию таких ключевых служб, как участковые инспекторы милиции, ГАИ и др. Важно усилить профилактическую работу и защитные меры в сфере высоких технологий. Но главное, по мнению Госсекретаря Совбеза, — справедливое отношение сотрудников органов внутренних дел к людям.

На этом же мероприятии Государственный секретарь Совета Безопасности и присутствующие в зале руководители поблагодарили экс-главу МВД Игоря Шуневича за результативную работу, вклад в развитие министерства.





— Вам досталось самое сложное и большое силовое ведомство страны, и вы достойно выдержали эту тяжелую ношу, — отметил Станислав Зась. — Все задачи, которые стояли перед МВД в последние годы, были успешно решены. При этом не допущено никаких системных сбоев в работе министерства.

По мнению Зася, эффективные управленческие решения Игоря Шуневича придали новый импульс реформированию системы ОВД, противодействию криминалу, особенно в сфере наркоконтроля, и другим негативным явлениям. Все это способствовало укреплению безопасности и стабильности, которые являются визитной карточкой Беларуси.

Юрий Караев также поблагодарил Игоря Шуневича за работу на посту главы МВД.

— Ваша деятельность на посту министра — для нас пример того, как надо служить своей Родине. Для нас вы — образец мужественности, ответственности, активной жизненной позиции и заинтересованности во всем, что происходит вокруг. Вашу порядочность не раз отмечали не только подчиненные, но и глава государства, — сказал Юрий Караев.