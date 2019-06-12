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«Больше половины дольщиков отказались от квартир — они поступят в продажу через месяц». Дом в Копищах все же будет достроен
13.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Не так давно мы уже
"Мы заплатили городу 50% от прибыли за это строительство"
25-этажный жилой дом компании «Си-Трейдинг» в Копище, строительство которого было признано самовольным, все-таки достроят. Однако есть обременения для застройщика. Такая информация содержится в
В качестве обременения компания «Си-Трейдирнг» должна выплатить городу часть своей прибыли за строительство этого дома.
— Мы получили документы на разрешение строительства и уже заплатили городу 50% от прибыли за строительство этого дома, — рассказал директор компании Си-Трейдинг Николай Вашкевич.
"По ценам на квартиры определимся где-то через месяц"
Как только стало известно, о том, что возведение дома в д. Копище приостановлено, часть дольщиков отказались от строительства квартир в высотке. Тогда Николай Вашкевич говорил, что готов вернуть все деньги дольщикам, если это потребуется. А вот когда все желающие смогут
— Больше половины дольщиков отказались от строительства — конкретных цифр у меня сейчас, к сожалению, нет. Мы им вернули деньги, — пояснил директор компании «Си-Трейдинг». — Надо начать строительство, и уже где-то через месяц мы сможем определиться, по каким ценам эти квартиры будут выставлены на продажу. Для нынешних дольщиков условия останутся неизменными.
Предусмотрены ли какие-то бонусы самым верным дольщикам?
— Мы об этом не думали.
Как развивалась ситуация
Напомним, в декабре прошлого года общественность всколыхнула
Дело в том, что 25-этажный жилой дом № 35 строился частично на земельном участке, сформированном и предоставленном для строительства и обслуживания жилого дома № 32. И все разрешающие документы на проведение проектно-изыскательских работ и последующее строительство, которые есть у застройщика, признаны недействительными. Решения Минского райисполкома о разрешении проектирования и строительства отменены, а объекту был предписан снос.
Дольщики высотки решили не сдаваться и в марте написали в Администрацию Президента обращение-
В апреле был
«[…] В соответствии с резолюцией от 1 апреля 2019 года Президент Республики Беларусь согласился с предложениями Минского облисполкома об условиях продолжения строительства ООО «СИ-ТРЕЙДИНГ» многоквартирного жилого дома № 35 и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в д. Копище Минского района».
На той же платформе «Удобный город» жители Копища, которые против строительства этого дома, опубликовали собственную
На эту петицию тоже пришел ответ -- от Прокуратуры Минской области. Госорган сообщает, что «меры по приостановлению незаконного строительства приняты» и «вопрос определения дальнейшей судьбы возводимого объекта не входит в компетенцию органов прокуратуры».
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«Больше половины дольщиков отказались от квартир — они поступят в продажу через месяц». Дом в Копищах все же будет достроен
Не так давно мы уже писали о том, что 25-этажный жилой дом компании «Си-Трейдинг» в Копище все же будет достроен — об этом свидетельствовал ответ Миноблисполкома на...
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