«Больше половины дольщиков отказались от квартир — они поступят в продажу через месяц». Дом в Копищах все же будет достроен

Источник материала: realt.by

Не так давно мы уже писали о том, что 25-этажный жилой дом компании «Си-Трейдинг» в Копище все же будет достроен — об этом свидетельствовал ответ Миноблисполкома на одну из петиций дольщиков. Официальное подтверждение застройщик получил лишь сейчас.

— Мы получили документы на разрешение строительства и уже заплатили городу 50% от прибыли за строительство этого дома, — рассказал директор компании Си-Трейдинг Николай Вашкевич .

В качестве обременения компания «Си-Трейдирнг» должна выплатить городу часть своей прибыли за строительство этого дома.

25-этажный жилой дом компании «Си-Трейдинг» в Копище, строительство которого было признано самовольным, все-таки достроят. Однако есть обременения для застройщика. Такая информация содержится в ответе Миноблисполкома на петицию дольщиков строительства в Администрацию Президента.

"По ценам на квартиры определимся где-то через месяц"

Как только стало известно, о том, что возведение дома в д. Копище приостановлено, часть дольщиков отказались от строительства квартир в высотке. Тогда Николай Вашкевич говорил, что готов вернуть все деньги дольщикам, если это потребуется. А вот когда все желающие смогут купить квартиру в новостройке в пригороде Минска — этот вопрос остается открытым.

— Больше половины дольщиков отказались от строительства — конкретных цифр у меня сейчас, к сожалению, нет. Мы им вернули деньги, — пояснил директор компании «Си-Трейдинг». — Надо начать строительство, и уже где-то через месяц мы сможем определиться, по каким ценам эти квартиры будут выставлены на продажу. Для нынешних дольщиков условия останутся неизменными.

Предусмотрены ли какие-то бонусы самым верным дольщикам?

— Мы об этом не думали.

Как развивалась ситуация

Напомним, в декабре прошлого года общественность всколыхнула новость о необходимости сноса дома в ближайшем пригороде Минска — строительство было признано самовольным.

Дело в том, что 25-этажный жилой дом № 35 строился частично на земельном участке, сформированном и предоставленном для строительства и обслуживания жилого дома № 32. И все разрешающие документы на проведение проектно-изыскательских работ и последующее строительство, которые есть у застройщика, признаны недействительными. Решения Минского райисполкома о разрешении проектирования и строительства отменены, а объекту был предписан снос.

Дольщики высотки решили не сдаваться и в марте написали в Администрацию Президента обращение- петицию , в которой просили власти не сносить дом.

В апреле был опубликован ответ Миноблисполкома:

«[…] В соответствии с резолюцией от 1 апреля 2019 года Президент Республики Беларусь согласился с предложениями Минского облисполкома об условиях продолжения строительства ООО «СИ-ТРЕЙДИНГ» многоквартирного жилого дома № 35 и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в д. Копище Минского района».