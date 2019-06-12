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Чиж проиграл Япринцеву и второй суд
13.06.2019 17:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Центрального района Минска в четверг полностью удовлетворил иск Владимира Япринцева к экс-партнеру по «Трайплу» Юрию Чижу на 130 тысяч долларов (в эквиваленте), сообщила TUT.BY адвокат Япринцева.
Как и в предыдущем иске,
В декабре прошлого года суд удовлетворил иск Япринцева на часть суммы, 1960 рублей. С учетом госпошлины и компенсации юридических расходов Чиж должен был Япринцеву 3208 рублей (адвокат Япринцева отметила, что возбуждено исполнительное производство — в полном объеме исполнения не произведено). Нынешний иск был на оставшуюся сумму — 217,3 тысячи рублей. Истец считает, что ответчик знал о неосновательном обогащении изначально и соответственно рассчитал сумму подлежащих ко взысканию процентов со дня, следующего после списания денежных средств с расчетного счета. Сумма процентов за пользование чужими денежными средствами составляет 57,1 тысячи рублей.
Суд принял меры к обеспечению иска и наложил арест в пределах цены иска на имущество, принадлежащее ответчику, Юрию Чижу.
Напомним, бухгалтер «Трайпла» Элеонора Левкина, имевшая доверенность на операции со счетом и от Япринцева, и от Чижа,
По пояснениям Юрия Чижа, которые он давал в ходе проведения проверки УВД Партизанского района Минска, средства со счета Япринцева-старшего он передал кредиторам сына Япринцева, российским бизнесменам Иосифу Аксентьеву и Михаилу Мамиашвили.
Напомним, нынешний иск — не единственный между партнерами по «Трайплу». Экономический суд Минска рассматривает иск Япринцева к Аксентьеву о признании договора купли-продажи его доли в «Трайпле» незаключенным. Только доля Япринцева в «Трайпле», доставшаяся Аксентьеву и Мамиашвили, по оценкам экспертов,
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Суд Центрального района Минска в четверг полностью удовлетворил иск Владимира Япринцева к экс-партнеру по «Трайплу» Юрию Чижу на 130 тысяч долларов (в эквиваленте),...
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