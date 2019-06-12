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В Совете Европы прокомментировали еще одну смертную казнь в Беларуси

13.06.2019 19:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Совете Европы выступили с осуждением еще одной смертной казни в Беларуси. Там призывают ввести мораторий.


Фото: Reuters

«Мы осуждаем еще одну казнь в Беларуси. Смерть — это не справедливость. Мы повторяем наш призыв к властям ввести мораторий на применение смертной казни в качестве первого шага к ее отмене», — заявил официальный представитель генсекретаря Совета Европы Даниэль Хольтген.

Сегодня стало известно о приведении в исполнение смертного приговора в отношении Александра Жильникова. Об этом координатору кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрею Полуде сообщили родственники осужденного. Мужчина был осужден за убийство трех человек. Пока что судьба второго фигуранта дела — Вячеслава Сухарко — неизвестна. Но, как показывает практика, приговоры в отношении всех осужденных к высшей мере по одному делу приводятся в исполнение одновременно.

Смертная казнь в Беларуси

Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.

В 2018 году в Беларуси казнили четырех человек: неоднократно судимого жителя Наровли Алексея Михаленю, который в марте 2016 года совершил убийство соседей-пенсионеров; Виктора Летова, который в 2017 году был признан виновным в убийстве сокамерника в исправительной колонии в Глубоком, а также двух фигурантов дела «черных риелторов» Семена Бережного и Игоря Гершанкова.

В январе 2019 года в Беларуси был вынесен очередной смертный приговор — 36-летний бобруйчанин Александр Осипович был приговорен к смертной казни за убийство двух девушек с особой жестокостью.

Последний раз мнение белорусов по поводу смертной казни массово изучалось на референдуме 1996 года. Тогда на голосование вынесли вопрос: «Поддерживаете ли вы отмену смертной казни в Республике Беларусь?». 80% ответили «нет», и лишь 17% — положительно.

 
 
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В Совете Европы выступили с осуждением еще одной смертной казни в Беларуси. Там призывают ввести мораторий.
 
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