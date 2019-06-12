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В Совете Европы прокомментировали еще одну смертную казнь в Беларуси
13.06.2019 19:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Совете Европы выступили с осуждением еще одной смертной казни в Беларуси. Там призывают ввести мораторий.
«Мы осуждаем еще одну казнь в Беларуси. Смерть — это не справедливость. Мы повторяем наш призыв к властям ввести мораторий на применение смертной казни в качестве первого шага к ее отмене», —
Сегодня стало известно о
Смертная казнь в Беларуси
Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.
В 2018 году в Беларуси казнили четырех человек: неоднократно судимого жителя Наровли Алексея Михаленю, который в марте 2016 года совершил убийство соседей-пенсионеров; Виктора Летова, который в 2017 году был признан виновным в убийстве сокамерника в исправительной колонии в Глубоком, а также
В январе 2019 года в Беларуси был вынесен очередной смертный приговор — 36-летний бобруйчанин Александр Осипович
Последний раз мнение белорусов по поводу смертной казни массово изучалось на референдуме 1996 года. Тогда на голосование вынесли вопрос: «Поддерживаете ли вы отмену смертной казни в Республике Беларусь?». 80% ответили «нет», и лишь 17% — положительно.
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В Совете Европы выступили с осуждением еще одной смертной казни в Беларуси. Там призывают ввести мораторий.
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