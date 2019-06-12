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Трамп продлил санкции против президента Беларуси и некоторых чиновников

13.06.2019 20:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп продлил американские санкции против ряда граждан Беларуси и членов правительства страны, сообщили в пресс-службе Белого дома. Санкции в отношении президента Беларуси и некоторых чиновников в США продлевают с 2006 года.


Фото: Reuters

В этот раз санкции снова продлены на год — до 16 июня 2020 года. Об этом президент США Дональд Трамп уведомил представителей Конгресса.

«Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, направленные на подрыв демократических процессов в Беларуси, нарушения прав человека, политические репрессии и коррупция продолжают представлять угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — так Трамп объяснил необходимость продления санкций.

Напомним, санкции в отношении Александра Лукашенко и ряда чиновников и членов их семей, были введены 16 июня 2006 года Джорджем Бушем. Поводом стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными.

Сейчас в списке десять человек: Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, Лидия Ермошина, Виктор Голованов, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко, Степан Сухоренко, Александр Зимовский, Владимир Наумов и Наталья Петкевич.

Указом блокируется собственность и право на собственность в США, счета и возможность финансовых операций. Американским компаниям и частным лицам запрещено заключать сделки с этими должностными лицами.

Также США с 2006 года вводили санкции против белорусских предприятий. В 2015 году действие санкций было приостановлено, затем это решение многократно продлевалось. На приостановку санкций повлияло освобождение политзаключенных в 2015 году, спокойные выборы в октябре того же года, а также прохождение в парламент первых оппозиционных депутатов за 12 лет в 2016 году.

 
 
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В этот раз санкции снова продлены на год - до 16 июня 2019 года. Об этом президент США Дональд Трамп уведомил представителей Конгресса.
 
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