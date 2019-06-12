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Трамп продлил санкции против президента Беларуси и некоторых чиновников
13.06.2019 20:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент США Дональд Трамп продлил американские санкции против ряда граждан Беларуси и членов правительства страны,
В этот раз санкции снова продлены на год — до 16 июня 2020 года. Об этом президент США Дональд Трамп уведомил представителей Конгресса.
«Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, направленные на подрыв демократических процессов в Беларуси, нарушения прав человека, политические репрессии и коррупция продолжают представлять угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — так Трамп объяснил необходимость продления санкций.
Напомним, санкции в отношении Александра Лукашенко и ряда чиновников и членов их семей, были
Сейчас в
Указом блокируется собственность и право на собственность в США, счета и возможность финансовых операций. Американским компаниям и частным лицам запрещено заключать сделки с этими должностными лицами.
Также США с 2006 года вводили санкции против белорусских предприятий. В 2015 году действие санкций было
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В этот раз санкции снова продлены на год - до 16 июня 2019 года. Об этом президент США Дональд Трамп уведомил представителей Конгресса.
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