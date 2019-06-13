Так можно было? Минчане требуют отставки главы Первомайского района, открыт сбор подписей

Источник материала: realt.by

Две недели назад инициативная группа жителей Первомайского района собрала представителей СМИ, чтобы объявить: мы подали в суд на администрацию и собираем голоса за отставку главы района . Люди не шутили. Петиция за отставку Игоря Кудревича и его заместителя Василия Косовца уже создана. Параллельно со сбором голосов активисты пошли в суд, чтобы отменить решение комиссии по общественному обсуждению градостроительного проекта детального планирования квартала в границах ул. Я. Коласа – ул. Калинина – ул. К. Чорного – ул. Сурганова . Суд иск отклонил, но люди не сдались.

Менее чем за два дня жители собрали 2000 тысячи рублей и подали иск в суд на решение комиссии по общественному обсуждению, но суд Первомайского района иск отклонил. Об этом Realt.byсообщили представители инициативной группы. При этом, со слов активистов, заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский заверял людей, что обжаловать решение комиссии они могут именно в судебном порядке. Жители квартала не собираются сдаваться и уже подали жалобу в городской суд.

Кроме того, жители района, возмущенные многочисленным уплотнением, массовой вырубкой деревьев и недостатком социальной инфраструктуры. Застройщики уплотняют старые дворы, предлагая купить квартиру в новостройке возле метро , а жители пятиэтажек вынуждены «доживать» в тени высоток. Чиновники при этом не защищают интересы жителей. Люди создали петицию и требуют отставки главы Администрации Первомайского района Игоря Кудревича и его заместителя Василия Косовца. Петиция уже собрала первые подписи.

– Любые попытки граждан законно и организованно противостоять застройкам и вырубкам не имеют эффекта, так как открыто игнорируются руководством района. Жалобы и замечания пересылаются из инстанции в инстанцию, вместо ответов приходят отписки. У руководства отсутствует контакт с людьми, спорные вопросы в большинстве случаев решаются в пользу застройщиков и инвесторов, мнение жителей не учитывается. Бюрократизм и формализм в принятии решений ведет к нарушению прав жителей Первомайского района на благоприятную среду обитания, доступ к социальным и спортивным объектам, – говорится в петиции.

Помимо сбора подписей под петицией, жители Первомайского района массово пишут в Мингорисполком. На сегодня отправлено более 100 индивидуальных жалоб на главу Администрации района и его заместителя. Минчане требуют провести проверку на соответствие чиновников занимаемым должностям.

– В этом году Первомайскому району исполняется 50 лет. За это время он потерял 50% зеленых насаждений. Когда-то красивые и цветущие кварталы буквально за последние 5-7 лет превратились в перенаселенные, закатанные в бетон, загазованные городские джунгли, – жалуются люди.

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