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Отсрочка, рассрочка и списание долга. Власти оживляют крупного сельхозоператора
14.06.2019 01:12 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти Беларуси окажут поддержку республиканскому объединению «Белагросервис» в целях стабилизации его финансового положения. Это следует из
«Белагросервису» предоставят отсрочку на два года погашения просроченной задолженности, образовавшейся на 1 июня 2019 года по бюджетным ссудам и по возмещению платежей, произведенных за счет средств республиканского бюджета в соответствии с гарантиями правительства Беларуси. Что касается долгов по процентам и пеням, то по ним мораторий введен на 7 лет.
Погашение основной части долга будет осуществляться «Белагросервисом» в течение пяти лет.
При условии своевременной уплаты текущих платежей по погашению задолженности (отсроченной, рассроченной) по заявлению госоператора задолженность по процентам и пеням списывается: 50% — по истечении четырех лет и шести месяцев с даты вступления в силу данного указа; оставшиеся 50% — по истечении семи лет.
В случае нарушения «Белагросервисом» сроков возврата задолженности за каждый день просрочки на сумму непогашенной просроченной задолженности начисляются пени.
Размер задолженности госоператора в документе не приводится.
Республиканское объединение «Белагросервис» создано указом президента в 2003 году путем слияния РУП «Белагроснаб», РУП «Белагропромкомплект», РО «Белагропромтехника», РУП «Белсельхозхимия», РО «Трест Промбурвод». Госоператор осуществляет сервисное обслуживание сельскохозяйственного производства: поставка техники и запасных частей к ней, а также ее ремонт, закупка и реализация горюче-смазочных материалов, удобрений, металлопродукции и стройматериалов.
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Власти Беларуси окажут поддержку республиканскому объединению «Белагросервис» в целях стабилизации его финансового положения. Это следует из указа президента...
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