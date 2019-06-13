ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отсрочка, рассрочка и списание долга. Власти оживляют крупного сельхозоператора

14.06.2019 01:12 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Власти Беларуси окажут поддержку республиканскому объединению «Белагросервис» в целях стабилизации его финансового положения. Это следует из указа президента от 12 июня 2019 года № 236.


«Белагросервису» предоставят отсрочку на два года погашения просроченной задолженности, образовавшейся на 1 июня 2019 года по бюджетным ссудам и по возмещению платежей, произведенных за счет средств республиканского бюджета в соответствии с гарантиями правительства Беларуси. Что касается долгов по процентам и пеням, то по ним мораторий введен на 7 лет.

Погашение основной части долга будет осуществляться «Белагросервисом» в течение пяти лет.

При условии своевременной уплаты текущих платежей по погашению задолженности (отсроченной, рассроченной) по заявлению госоператора задолженность по процентам и пеням списывается: 50% — по истечении четырех лет и шести месяцев с даты вступления в силу данного указа; оставшиеся 50% — по истечении семи лет.

В случае нарушения «Белагросервисом» сроков возврата задолженности за каждый день просрочки на сумму непогашенной просроченной задолженности начисляются пени.

Размер задолженности госоператора в документе не приводится.

Республиканское объединение «Белагросервис» создано указом президента в 2003 году путем слияния РУП «Белагроснаб», РУП «Белагропромкомплект», РО «Белагропромтехника», РУП «Белсельхозхимия», РО «Трест Промбурвод». Госоператор осуществляет сервисное обслуживание сельскохозяйственного производства: поставка техники и запасных частей к ней, а также ее ремонт, закупка и реализация горюче-смазочных материалов, удобрений, металлопродукции и стройматериалов.

 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Беларуси окажут поддержку республиканскому объединению «Белагросервис» в целях стабилизации его финансового положения. Это следует из указа президента...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Трамп продлил санкции против президента Беларуси и некоторых чиновников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика