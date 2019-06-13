«Зарплата должна быть европейской». Зачем предлагают выработать единую алкогольную политику

Источник материала: Tut.by

Для Беларуси в настоящее время актуальным является поиск эффективной модели государственной алкогольной политики. Как показывает опыт ряда стран, сбалансированная политика позволяет добиться снижения алкоголизации населения и уровня преступности, при этом сохраняя высокий уровень поступления доходов в бюджет. Об этом рассуждали чиновники и бизнесмены на круглом столе, организованного Республиканским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).





Сколько выпивают и к чему приводит?

Руководитель Республиканского центра наркологического мониторинга и превентологии Алексей Кралько отметил, что несмотря на то, что в Беларуси потребление алкоголя снижается, есть потенциал для улучшения ситуации. Беларусь в последнем отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оказалась на 27-м месте по потреблению алкоголя на душу населения с результатом 11,2 литра. Кралько обратил внимание, что в 11,2 л примерно 1,5 л составляет так называемый неучтенный алкоголь. Это может быть как нелегально ввезенная продукция, так и домашнее вино, пояснил эксперт.

По данным ВОЗ, потребление человеком более 8 литров несет угрозу не только его здоровью, но и ведет к деградации общества, снижению трудовой продуктивности и влияет на последующие поколения. По данным за 2018 год, около 160 тысяч белорусов состоят на учете с синдромом зависимости от алкоголя. По слова Кралько, количество пациентов у наркологов снижается на 1−2% в год. При этом пятая часть пациентов — женщины.

Государству на преодоление негативных последствий, связанных с алкоголизмом, приходится тратить ежегодно 2% ВВП, сообщил первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. При этом он подчеркнул, что «алкоголь употреблялся и употребляться будет, и в принципе он является одним из неплохих естественных антидепрессантов в нормальных дозах». По его словам, алкогольные психозы чаще всего возникают при чрезмерном употреблении дешевых спиртных напитков.





В непосредственной связи с высоким потреблением алкоголя в стране находится и общественная безопасность. По данным МВД, значительная доля бытовых преступлений в стране совершается в состоянии алкогольного опьянения.

Алексей Кралько отметил, что идеальная структура потребления, по мнению экспертов ВОЗ, предполагает долю крепкого алкоголя на уровне 15%, вино — 35%, слабоалкогольные напитки и пиво — 50%. В Беларуси сейчас на крепкий алкоголь приходится более 52%. За последние 10 лет доля крепких напитков в структуре потребления алкоголя не изменилась.

Кралько поддержал формирование единой государственной алкогольной политики.

«Если нет повода, то люди пьют пиво»

Представитель комитета по бизнес-коммуникациям РСПП Роман Костицын отметил, что одним из важнейших элементов единой политики должны стать налоги. Сейчас соотношение акцизов на слабоалкогольные напитки и пиво к крепкому алкоголю составляет 1,065. «По сформированной в 2013 году рекомендации Комитета госконтроля такое соотношение должно быть минимум 1 к 3. Но за эти 6 лет мы наблюдали и откат назад», — сказал Костицын.

При этом он отметил, что при выработке акцизной политики должен быть использован «эволюционный, а не революционный подход, чтобы оставалась высокая собираемость налогов». Роман Костицын призвал изучать как передовые, так и негативные практики из мирового опыта для формирования своей единой алкогольной политики. В качестве примеров он привел опыт России, где «пивоваренная отрасль сократилась на треть из-за ошибок в налоговой политике», а также Чехии и Польши, где «акциз исчисляется не из объемной доли спирта, а из экстрактивности начального сусла».





Нулевая толерантность. Шесть отличительных особенностей пивной Чехии от Беларуси

Польский эксперт Войцех Крок отметил, что в начале нулевых годов в Польше был установлен довольно высокий акциз на водку. В итоге изменилась модель пития. «Если нет повода, то люди пьют пиво. Если есть — водку. Раньше в объеме потребления алкоголя соотношение было следующее: 30% — пиво, 70% — водка. Теперь обратная ситуация. Но это по объему. В деньгах крепкий алкоголь занимает 42%, потому что водка стала продуктом премиум-класса», — пояснил Крок.

«Топливо, чтобы заправить себя»

Производители крепкого алкоголя заподозрили в продвижении данной темы пивное лобби. Первый заместитель генерального директора госхолдинга «Минск Кристалл Групп» Ирина Кондратова считает, что можно сколько угодно говорить, что пиво «полезно при употреблении жирной пищи, хотя это не так». Но «основная цель алкоголя — это формирование бюджета, как было уже не раз много где заявлено». Она считает, что уровень потребления алкоголя будет снижаться по мере повышения культуры пития. «Но этим надо активно заниматься. Мы как социально ответственная компания проводим обучение и разъяснительную работу. Мы бы хотели, чтобы все также ответственно относились к этому вопросу. Потому что цифры, которые мы сегодня здесь услышали — потребляем алкоголя меньше и живем тоже меньше, по сравнению с теми чехами — никого не устраивают», — отметила Кондратова.

Топ-менеджер госхолдинга не против, чтобы соотношение акцизов на пиво и крепкий алкоголь было в Беларуси, как в некоторых странах Евросоюза, но тогда и «средняя зарплата в стране должна быть на европейском уровне». Иначе в случае резкого увеличения цен есть риск, что люди станут употреблять контрафактный алкоголь, что не пойдет на пользу обществу.

Ирина Кондратова призвала производителей развиваться за счет экспорта, как это делает «Минск Кристалл Групп». Частные водочные компании предложили учитывать в официальной статистике поставки в магазины дьюти-фри как экспорт, а не продажи на внутреннем рынке.





Эксперты отмечают, что общению с потребителями мешают жесткие ограничения по рекламе алкоголя.

— Людей можно обучить и разъяснить, если открыть каналы коммуникации, — считает гендиректор «Минского завода виноградных вин» Иван Троцкий. — Сегодня везде, за исключением мест продаж, запрещена реклама виноградных, плодовых вин и шампанского. Мы наоборот должны больше рассказывать о продукции натурального брожения. Один из шагов — разрешить рекламу качественной продукции с низким содержанием спирта.

Первый замминистра здравоохранения Дмитрий Пиневич критично подошел к вопросу доступности алкогольной продукции. Чиновник недавно утром заехал на АЗС заправить машину бензином, а в очереди увидел людей, которые покупали «топливо, чтобы заправить себя». В качестве примера он привел Россию, где запрещена продажа алкоголя на АЗС. Его удивила информация, что в Польше и Чехии алкоголь свободно продают на заправках.

Начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Виолетта Брезовская проанонсировала новый проект закона об обороте алкогольной продукции, который предполагает дальнейшие поэтапные ограничения в части продажи алкогольных напитков. В то же время, по ее мнению, любые ограничения должны быть постепенными, чтобы не обрушить экономику предприятий, в том числе АЗС, где сопутствующая продукция помогает операторам выживать. «Бизнес в течение 5−7 лет должен иметь возможность подготовиться к изменениям, пересмотреть бизнес-планы», — сказала представитель МАРТ.

Менять или не менять?

Заместитель председателя концерна «Белгоспищепром» Игорь Шустов считает, что существующая государственная политика в алкогольной сфере является достаточно оптимальной. «Рынок устоялся, имеется устоявший объем потребления уже четыре года. (…) Идет хороший тренд на потребление качественной и премиальной продукции. Позитивная динамика заметна, поскольку и в акцизной политике удалось сформировать нужные подходы», — сказал Шустов и напомнил, что Беларусь является членом Евразийского экономического союза, в рамках которого взят курс на гармонизации акцизной политики всех стран.

Игорь Шустов также отметил, что за 2018 год поступления от акцизов на алкоголь и табачные изделия составили 3,7% поступлений в бюджет. «Поэтому ошибочно говорить, что [производство алкоголя] это бюджетообразующая отрасль. Хотя суммы весомые», — отметил он.

Зампред «Белгоспищепрома» напомнил, что некоторое время назад на совещании у главы государства обсуждался вопрос об создании единого органа, который бы осуществлял регулирование в алкогольной сфере, например, как в России. «Но данная тема никем особо не была поддержана, поэтому приостановилась», — сказал Шустов. Стоит отметить, что единым госорганом предлагалось сделать «Белгоспищепром».

— Либерализация алкогольного рынка — это ошибочный путь, — считает Шустов. — Любые меры регулирования должны быть направлены на защиту здоровья населения. Поэтому не стал бы поддерживать позиции производителей алкоголя.



Александр Швец. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец отметил, что устроители круглого стола не предлагают создать единый орган по регулированию алкогольного рынка, поскольку это «прерогатива государства».

— У нас другое предложение, — сказал Швец. — Смотрите, у Минздрава есть своя программа [по борьбе с алкоголизмом], у МВД — своя. У Минфина, МНС и МАРТа имеются свои интересы [в алкогольной сфере]. У «Белгоспищепрома» есть своя стратегия развития. Наша логика следующая. Пусть эти блоки и госпрограммы остаются. Но они должны быть частью единой государственной алкогольной политики, которая необходима для эффективного продолжения работы по снижению алкоголизации и преступности, при этом сохраняя высокий уровень поступления налогов в бюджет, развитие экспорта и импортозамещение.

В связи с этим участники круглого стола рекомендовали правительству Беларуси «для формирования концептуальных подходов к государственной алкогольной политике создать межведомственную рабочую группу, в которую были бы включены представители заинтересованных госорганов, бизнеса и общественных организаций».