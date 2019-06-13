«Давить на меня, что я кому-то не продал дешевле? Это как?» Импортеры не верят в козни «Евроторга»

Источник материала: Tut.by

«Это просто детский сад какой-то», — однообразно недоумевают несколько опрошенных TUT.BY импортеров, комментируя обвинения крупнейшего ритейлера страны, «Евроторга» , в попытках «предпринимать меры по ухудшению условий сотрудничества с гомельской сетью магазинов «Широких».



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Давить на меня, что я кому-то не продал дешевле? Это как? — недоумевает представитель крупного дистрибьютора пива «Авалонторг». — У нас существует разный уровень цен и критерии самые разные. Бывает пересток товара на складе — завезли сто пачек, а продали только десять. Остальное лежит, затраты накручиваются, надо срочно продать. Другой критерий — подходящие сроки годности. Если я понимаю, что могу не успеть продать товар до истечения срока, начинаю снижать цены. Каждый игрок рынка вправе получить от нас акционное предложение и регулярное.

Участник рынка поясняет, что все акции, которые мы видим в магазинах — это или на основе перечисленных критериев, или это решение производителя, который, к примеру, хочет вывести на рынок новую позицию или новый бренд и делает скидку, чтобы дать покупателю его попробовать.

— Вопросы о том, почему моему конкуренту продали дешевле, бывают. Любой имеет право спросить. Обычно все прозрачно. Если это акционный товар, от которого ты отказался — это твой выбор. У ритейлеров конкурентная среда, и у нас, поставщиков, конкурентная среда.

Не помню, чтобы были такие жалобы и претензии. Если я сегодня предлагаю акционный товар по акционной цене, я предлагаю всем, «Евроторгу», «Короне», «Широких».

Представитель дистрибьютора замороженных продуктов «Айскинг» подчеркивает, что ко всем покупателям в компании относятся одинаково.

— Скидки предоставляются в зависимости от товарооборота и того, как оплачивают — есть такие, кто не спешит с расчетами по несколько месяцев. Это чистый убыток. Мониторинг цен проводит, конечно, не один «Евроопт» — мониторят все, и все хотят видеть приблизительно одинаковые цены на полках. А цена на полке еще зависит от наценки. Один знает, что у нему приходят покупателей столько, что ему достаточно наценки в 15%, у другого локация менее выгодная, трафик другой — чтобы его бизнес не зачах, наценка должна быть 25−30%.

У нас свободное ценообразование — заставить дать какую-то цену нереально. Ну что, приедет «Евроторг» и будет руки нам выкручивать? И так понятно, что имея 700 магазинов он получает хорошие условия. Объективно — потому что берет большие объемы и вовремя рассчитывается — никогда у нас с этим проблем не было. Есть контрагенты, про которых думаешь — завтра закроется, и все, а с «Евроторгом» мы работаем спокойно, знаем, что кредитная история хорошая.

Импортеры заверяют, что ее стоит думать, что ради «Евроторга» компании готовы пренебречь каким-то более мелким покупателем.

— Большинство покупателей, кстати, прекрасно понимает, что 1 магазин и 700 — это разные условия покупки. Для оптового покупателя розницы цена всегда отличается. Вы берете метр плитки или тысячу метров — цена отличается и это никого не удивляет. При этом для одинаковых потребителей мы даем равные условия. Нам тоже важна здоровая конкуренция, — отмечает представитель «Айскинг». — Разница в цене обычно — это разница в наценке. Мы работаем и с «Евроторгом», и с «Широких». Обоим даем скидки. И не было случая, чтобы «Евроторг» или кто-то другой требовал с кем-то не работать, или кому-то поднять цену.

Напомним, Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило факты нарушения законодательства со стороны крупнейшего ритейлера страны «Евроторг» в части недобросовестной конкуренции.

Компания «Широких», которой принадлежат 8 торговых объектов в Гомеле, сообщала о 12 субъектах хозяйствования, осуществлявших оптовые поставки товара в адрес «Широких», которые из-за влияния «Евроторга» предпринимали меры по ухудшению условий сотрудничества с гомельской компанией, что выражалось «в прекращении поставок товаров, просьбах поднять розничные цены, попытках отписать возвратной накладной (либо выкупить) продукцию из магазинов торговой сети «Широких», поставленную ранее согласно заключенным договорам».

«Широких» представил переписку по электронной почте и Viber с некоторыми поставщиками. Из этих сообщений, в частности, стало известно, что «Евроторг» «требует ценовую дистанцию от конкурентов не менее 10 процентов». Речь шла о такой продукции, как макароны, кофе, пиво, батончики, презервативы и так далее. В итоге 9 оптовых компаний были вынуждены прекратить отгрузки продукции в адрес «Широких» либо сократить ассортимент.

По итогам почти двухлетних разбирательств МАРТ вынес вердикт о виновности крупнейшего ритейлера страны. Однако на момент принятия решения у министерства отсутствовали основания для привлечения к административной ответственности «Евроторга». «В случае, если требование «Широких» о привлечении к ответственности будет выражено в заявлении — будет начат административный процесс», — говорится в решении МАРТ.

В «Широких» заявили, что не будут подавать заявление в МАРТ о привлечении «Евроторга» к административной ответственности.