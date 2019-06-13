«Население хочет знать, что происходит с отходами»

Купить квартиру в Минске или пригороде — вот то, к чему стремятся многие столичные жители. Но есть вопросы, о которых люди, к сожалению, думают в последнюю очередь. Переработка и утилизация отходов — одно из таких «неучтенных» направлений.

Минск «выдает» более 1 миллиона тонн отходов ежегодно, и в вопросе их захоронения мы подошли к логическому тупику - свалки растут ввысь и ничего не меняется. Особенно это касается территории вокруг областных центров. Да, это самый дешевый способ утилизации отходов, но он наносит огромный вред окружающей среде. По сути мы таким образом забираем землю у наших детей. Именно поэтому особенно важно уже сейчас обсуждать тему утилизации и обработки отходов.

Председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Николай Ладутько отметил, что нынешний "круглый стол" на эту тему уже пятый.

— Население хочет получать четкие ответы на вопрос: что происходит с отходами и как они обрабатываются. Вокруг кольцевой видны места захоронения отходов, и они продолжают функционировать. Ответа, когда они перестанут работать, у нас нет, — подчеркнул Николай Ладутько. — При этом развитые страны определили, что у них не будет раздельного сбора отходов — нужен комплексный сбор мусора и правильная его переработка.

«Если у наших внуков не будет где жить, то никакие деньги нам не помогут »

Первый вице-председатель ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» Виктор Маргелов считает, что в Беларуси выделяется слишком мало средств на переработку отходов и население пришло к избыточному потреблению товаров.

— Нужно убрать те виды отходов, без которых мы можем обойтись. Однако в нашей стране отсутствуют планы этим заниматься. Государство не хочет предотвратить использование той упаковки, которая приносит огромный вред окружающей среде, — рассказал Виктор Маргелов. — Например, пакет шестимесячного молока — дорогая упаковка, которая привозится из-за границы и не перерабатывается. Если поставить реальную цену такому молоку, то это была бы очень высокая стоимость. Но государство не ставит реальную цену, потому что молоко является социально значимым товаром. И вот эта разница в стоимости ложится на плечи предпринимателей.

Не менее важно определить, что делать с нереализуемой и просроченной продукцией. В крупнейших сетях доля товаров, которые нужно утилизировать, доходит до 10%. При этом в нашей стране нельзя сдать, например, просроченный хлеб на свинокомплексы.

В ходе обсуждения несколько раз поднимался вопрос избыточного потребления различных товаров. Речь шла как об одноразовой одежде, посуде, инструментах, так и о набитых шкафах ненужными вещами и предметами интерьера.

— Забитые шкафы и одноразовые вещи — это все то, что далее пойдет на свалку. Это же касается и одноразовой посуды, — уверен Виктор Маргелов. — В Советском союзе была целая система банок и бутылок, которые проходили 8 оборотов. Это не значит, что мы должны вернуться к этим банкам-бутылкам, но этим нужно заниматься. Если эти бутылки не одноразовые, то они должны каким-то образом собираться и перерабатываться. Сегодня с этим большие проблемы.

Экология не переводится на деньги. Если у наших внуков не будет где жить, то никакие деньги нам потом не помогут. Нужно решить, как сбалансировать интересы разных отраслей, чтобы и природу сохранить, и бизнес не слишком страдал.