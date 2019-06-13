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«Раздельный сбор мусора — это ошибка, строительство мусоросжигающего завода — не выход». Почему белорусы могут скоро "задохнуться" под собственными отходами
14.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Население хочет знать, что происходит с отходами»
Минск «выдает» более 1 миллиона тонн отходов ежегодно, и в вопросе их захоронения мы подошли к логическому тупику - свалки растут ввысь и ничего не меняется. Особенно это касается территории вокруг областных центров. Да, это самый дешевый способ утилизации отходов, но он наносит огромный вред окружающей среде. По сути мы таким образом забираем землю у наших детей. Именно поэтому особенно важно уже сейчас обсуждать тему утилизации и обработки отходов.
Председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Николай Ладутько отметил, что нынешний "круглый стол" на эту тему уже пятый.
— Население хочет получать четкие ответы на вопрос: что происходит с отходами и как они обрабатываются. Вокруг кольцевой видны места захоронения отходов, и они продолжают функционировать. Ответа, когда они перестанут работать, у нас нет, — подчеркнул Николай Ладутько. — При этом развитые страны определили, что у них не будет раздельного сбора отходов — нужен комплексный сбор мусора и правильная его переработка.
«Если у наших внуков не будет где жить, то никакие деньги нам не помогут»
Первый вице-председатель ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» Виктор Маргелов считает, что в Беларуси выделяется слишком мало средств на переработку отходов и население пришло к избыточному потреблению товаров.
— Нужно убрать те виды отходов, без которых мы можем обойтись. Однако в нашей стране отсутствуют планы этим заниматься. Государство не хочет предотвратить использование той упаковки, которая приносит огромный вред окружающей среде, — рассказал Виктор Маргелов. — Например, пакет шестимесячного молока — дорогая упаковка, которая привозится из-за границы и не перерабатывается. Если поставить реальную цену такому молоку, то это была бы очень высокая стоимость. Но государство не ставит реальную цену, потому что молоко является социально значимым товаром. И вот эта разница в стоимости ложится на плечи предпринимателей.
Не менее важно определить, что делать с нереализуемой и просроченной продукцией. В крупнейших сетях доля товаров, которые нужно утилизировать, доходит до 10%. При этом в нашей стране нельзя сдать, например, просроченный хлеб на свинокомплексы.
В ходе обсуждения несколько раз поднимался вопрос избыточного потребления различных товаров. Речь шла как об одноразовой одежде, посуде, инструментах, так и о набитых шкафах ненужными вещами и предметами интерьера.
— Забитые шкафы и одноразовые вещи — это все то, что далее пойдет на свалку. Это же касается и одноразовой посуды, — уверен Виктор Маргелов. — В Советском союзе была целая система банок и бутылок, которые проходили 8 оборотов. Это не значит, что мы должны вернуться к этим банкам-бутылкам, но этим нужно заниматься. Если эти бутылки не одноразовые, то они должны каким-то образом собираться и перерабатываться. Сегодня с этим большие проблемы.
Экология не переводится на деньги. Если у наших внуков не будет где жить, то никакие деньги нам потом не помогут. Нужно решить, как сбалансировать интересы разных отраслей, чтобы и природу сохранить, и бизнес не слишком страдал.
Мусоросжигательный завод — не выход, «нас ждет большая катастрофа»
Вице-председатель ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» Андрей Бирюков считает, что строительство мусоросжигающего завода — это не выход из ситуации.
— Сейчас в Европе можно купить мусоросжигающий завод, который ранее стоил $2-3 миллиона, за $200-300 тысяч. При этом другие страны навязывают нам за деньги (100 евро за 1 тонну) привоз в Беларусь мусора с тем, чтобы потом его сжечь на нашей территории. Россия пошла также по этому пути — Ростех стал лидером этого безобразия. И если мы не будем учитывать все обстоятельства и экономику, то нас ждет большая катастрофа.
Председатель Ассоциации инноваций и рециклинга Михаил Счастный рассказал о роли государства в порождении отходов и ответил на один из самых главных вопросов: кому отходы приносят доходы.
— Доходы это может принести тому, кто будет отходы собирать и перерабатывать, — считает Михаил Счастный. — При этом неясно, какими это затратными механизмами ляжет на потребительскую корзину и тарифы.
«В Беларуси ежегодно выпускается 10 тысяч тонн одноразовых пакетов»
Первый заместитель генерального директора унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» Андрей Рощупкин уверен, что в Беларуси отсутствует полноценная и всесторонняя аналитическая и исследовательская база, которая бы позволяла оценивать эффективность экологических проектов с экономической точки зрения.
— Одноразовых пакетов в год выпускается в оборот почти 10 тысяч тонн, или 10% от общего объема бытового пластика, — рассказал Андрей Рощупкин. — В Беларуси огромные объемы отходов подлежат захоронению или утилизации, что является одной из причин относительно высокой материалоемкости отечественных производителей. Как следствие — снижение их конкурентоспособности.
Современные подходы в сокращении воздействия экономики на окружающую среду, а также сбор и переработка отходов базируется на информационных платформах, поэтому у Беларуси есть большой потенциал в этой области, учитывая наличие Парка высоких технологий.
Генеральный директор Ассоциации компаний информационных технологий Дмитрий Ананьев считает, что действующий порядок уплаты утилизационных сборов приведет к ощутимому росту цен на легальные технически сложные товары — в частности, на смартфоны, ноутбуки, сервера, телевизоры.
— С 1 апреля увеличен в 3 раза утилизационный сбор по 17 товарным группам. Это будет иметь серьезное влияние на бизнес. В то же время мы не располагаем данными о том, что проект проходил детальное обсуждение и проработку с импортерами и производителями, — рассказал Дмитрий Ананьев. — Это приводит к тому, что размер платы за организацию сбора и использования отходов дорогих малогабаритных товаров в ряде случаев существенно превышает размер такой платы по дешевым, но более крупным физически товарам.
Например, вес смартфона зачастую не превышает 100-200 грамм, стоить они могут 500-1000 долларов. Согласно действующему порядку, утилизационный сбор при их импорте необходимо уплатить больше, чем при импорте многочисленных холодильников. Почему? Очевидно ведь, что утилизация холодильника гораздо более дорогостоящая, чем смартфона.
По моему мнению, вопросы обращения, утилизации и повторного использования отходов товаров необходимо решать. Очевидная мера — предоставление стимулирующих льгот, в том числе в части уплаты утилизационного сбора, тем субъектам хозяйствования, которые выполняют определенные показатели по самостоятельному сбору вторичных отходов. Также необходимо изменить подходы к системе сбора отходов юридическими лицами и гражданами, создать такие условия, когда данная система начнет работать.
«Модель раздельного сбора отходов ошибочна». Основные проблемы переработки отходов
По итогам Круглого стола было составлено коллективное обращение к Главе Администрации Президента Республики Беларусь Наталье Кочановой, в котором были изложены основные выводы собрания и причины озабоченности данной проблемой.
«Реализуемая в стране финансовая модель аккумулирования и распределения средств участникам сбора и переработки отходов во многом ущербна и неэффективна. Никто в стране по-настоящему не отвечает за конкретные показатели уровня сбора и переработки отходов потребления, в том числе специализированное учреждение — Оператор вторичных материальных ресурсов», говорится в обращении.
В ходе Круглого стола не раз звучало, что «за основу принята ошибочная, технологически не реализуемая в необходимых масштабах модель раздельного сбора отходов потребления. На практике зачастую эти отходы грузятся в один мусоровоз и вывозятся на свалку.
Более того, в стране установлен запрет на деятельность самых перспективных систем сбора отходов упаковки — систем совместного сбора. Нет полноценной исследовательской базы, чтобы оценить экономическую эффективность переработки мусора. Огромные объемы отходов подлежат захоронению и утилизации. Нет многоразовой потребительской упаковки. Как итог — огромные закупки по импорту сырья и готовой упаковки.
Мировая тенденция — ноль отходов потребления. В Беларуси в самых смелых планах — довести уровень переработки до 50% к 2035 году.
Что нужно сделать, чтобы решить эти проблемы?
По итогам Круглого стола были составлены и предложения, которые также были направлены в Администрацию Президента:
Вместо полиэтиленовых «маек»— пакеты из кукурузы
Как раз на днях вБеларуси появилась экологичная альтернатива полиэтиленовым «майкам»: пакеты из кукурузы. Они полностью разлагаются, не оставляют пластиковых следов в природе, а при соблюдении определенных условий из них можно сделать удобрение. Изготавливать уникальную для нашей страны упаковку начала группа компаний Kinglet в Логойске — на этой неделе там запустили промышленное производство кукурузных пакетов. В ближайшие несколько недель они появятся в крупных торговых сетях. Может, за этим будущее?
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«Раздельный сбор мусора — это ошибка, строительство мусоросжигающего завода — не выход». Почему белорусы могут скоро "задохнуться" под собственными отходами
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