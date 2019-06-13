«Без срока давности и компенсации». Встал вопрос о конституционности удобного способа отъема собственности

Источник материала: Tut.by

Адвокат Евгений Малиновский, выступая в пятницу в суде Минского района заявил о необходимости поставить перед Верховным судом вопрос о направлении в Конституционный суд предложения о проверке соответствия статьи 43 закона о местном самоуправлении Конституции. Обращение также направлено в Администрацию президента. Адвокат ставит под сомнение «существование возможности отмены государственными органами решений нижестоящих государственных органов без ограничения срока совершения таких действий, без соблюдения описанных в законодательстве способов изменения и прекращения тех или иных прав граждан, а также без рассмотрения таких вопросов в судебном порядке».



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В настоящее время суд Минского района рассматривает иск прокуратуры района об оспаривании сделок (договоров аренды земельных участков возле деревни Звенячи, на Ислочи, и договоров купли-продажи объектов недвижимости, пяти домиков). Сделки с участием ТД «Ждановичи» и его владельцев совершались 5−7 лет назад и были оформлены всеми необходимыми документами.

Власти решили вопрос с объектами предельно просто: 29 декабря 2018 года Минский райисполком, а 3 января 2019 Минский районный Совет депутатов приняли решение, отменяющие множество решений Горанского сельского исполкома, принятых в 2012—2014 годах, в отношении участков и домов, принадлежащих сейчас родственникам учредителей Ждановичей Евгения Шигалова и Михаила Прокоповича. Рассмотрение исков в судах затрудняет то, что оба владельца уже умерли (в 2014-м Шигалов, в 2015-м Прокопович), и многие вопросы о целях, планах и условиях их реализации просто некому задавать.

Позиция райисполкома Минска и Минского районного Совета депутатов строится на статье 43 закона о местном управлении и самоуправлении. Местные власти «трактуют предусмотренное в ст. 43 право данных госорганов отменить ранее принятые нижестоящими исполкомами решения как безусловное, не имеющее никаких ограничений (в том числе по кругу решаемых вопросов, срокам, процедурам и т.п.) право вышестоящего органа», подчеркивает адвокат.

Малиновский отмечает, что такое толкование статьи является ошибочным и противоречит другим законодательным актам — в частности, указу президента № 667 от 27 декабря 2007 года об изъятии и предоставлении земельных участков, ст. 60,62 Кодекса о земле, имеющие более высокую юридическую силу. Адвокат настаивает, что установленный механизм прекращения права землепользования и процедуры изъятия земельных участков нельзя заменить «процедурой отмены ранее принятых решений».

«Принудительное отчуждение имущества допускается лишь по мотивам общественной необходимости при соблюдении условий и порядка, определенных законом, со своевременным и полным компенсирование стоимости отчуждаемого имущества, а также согласно постановлению суда», — резюмировал Малиновский.

Адвокат напомнил жесткую реакцию президента Беларуси Александра Лукашенко на такие истории. «Ты так изложил, что мне страшно становится. Это не государство, если это так происходит», — прокомментировал Лукашенко историю с изъятием объектов у «Реви Тара» . В итоге суд вызвавшее возмущение бизнеса решение все-таки отменил .