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Родственники бизнесмена Садыкова, осужденного на 9 лет, обратились к генпрокурору
14.06.2019 12:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Защитник Андрея Садыкова, приговоренного к девяти месяцам лишения свободы, и находящегося в тюрьме №4 в Могилевской области, просит провести проверку законности и обоснованности нахождения Садыкова в карцере тюрьмы №4 управления Департамента исполнения наказаний МВД по Могилевской области, лишения его передач и писем, а также законность перемещения его в несколько десятков камер за весь период пребывания в учреждении. Как сообщили TUT.BY родственники Садыкова, такое обращение отправлено на имя генпрокурора Беларуси Александра Конюка.
Родственники сообщили, что с 20 мая Андрей Садыков находится в карцере по решению администрации, сроки ему дважды продляли. 10 июня у родственников не приняли передачу для Садыкова, из чего они сделали вывод, что он все еще в карцере.
Верховный суд рассмотрит апелляцию по делу Садыкова 9 августа. Напомним, в марте нынешнего года Андрей Садыков
О «преступной схеме в сфере ЖКХ, охватившей 30 районов страны» могилевская милиция
Суд
Главный фигурант дела настаивает на том, что он — «простой бизнесмен», который рекламировал услуги, но взяток не предлагал и не давал. Руководители предприятий системы ЖКХ также настаивают, что сговора с Садыковым не было, взяток от него они не получали. Следствие же сравнило стоимость закупленного оборудования с прайсом одной белорусской фирмы и посчитало, что вышло в разы дороже, потому коммунальники нанесли ущерб госбюджету. Ранее по такому же делу
Во время
«Взяток не было, ущерба — тоже. Оборудование, уникальное для того времени и даже сейчас, давно окупилось и до сих пор работает без перебоев. Так что мы все здесь делаем?» — примерно таким был их посыл.
И подробно объясняли, почему на тот момент — а это 2011−2012 годы — закупка насосного оборудования в фирмах, в которых Садыков работал коммерческим директором, была идеальным вариантом.
Защита и сам Садыков обращали внимание на то, что все без исключения процедуры закупок оборудования со стороны предприятий ЖКХ проводились в полном соответствии с законодательством (ни одна закупка не оспорена в суде), все договоры поставок заключены и исполнены (ни одна сделка не оспорена), все комплекты оборудования фактически поставлены и введены в эксплуатацию предприятиями ЖКХ и до настоящего момента функционируют в соответствии с заявленными параметрами. По сделкам уплачивались все необходимые налоговые отчисления в бюджеты всех уровней (никаких претензий со стороны налоговых органов не имелось и не предъявлялось). Однако, оценка правоохранительными структурами деятельности дана в качестве «невыгодной».
Родственники Андрея Садыкова уже тогда заявляли о том, что за три года в СИЗО ему сменили более пятидесяти камер заключения, многократно помещали в штрафной изолятор, применяли к нему «ряд иных мер психо-физического воздействия с целью добиться самооговора признания вины».
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Защитник Андрея Садыкова, приговоренного к девяти месяцам лишения свободы, и находящегося в тюрьме № 4 в Могилевской области, просит провести проверку законности...
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