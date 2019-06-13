Родственники бизнесмена Садыкова, осужденного на 9 лет, обратились к генпрокурору

Источник материала: Tut.by

Защитник Андрея Садыкова, приговоренного к девяти месяцам лишения свободы, и находящегося в тюрьме №4 в Могилевской области, просит провести проверку законности и обоснованности нахождения Садыкова в карцере тюрьмы №4 управления Департамента исполнения наказаний МВД по Могилевской области, лишения его передач и писем, а также законность перемещения его в несколько десятков камер за весь период пребывания в учреждении. Как сообщили TUT.BY родственники Садыкова, такое обращение отправлено на имя генпрокурора Беларуси Александра Конюка.



Андрей Садыков и Михаил Мясникович Фото из личного архива

Родственники сообщили, что с 20 мая Андрей Садыков находится в карцере по решению администрации, сроки ему дважды продляли. 10 июня у родственников не приняли передачу для Садыкова, из чего они сделали вывод, что он все еще в карцере.

Верховный суд рассмотрит апелляцию по делу Садыкова 9 августа. Напомним, в марте нынешнего года Андрей Садыков получил 9 лет усиленного режима с конфискацией по делу об афере в ЖКХ.

О «преступной схеме в сфере ЖКХ, охватившей 30 районов страны» могилевская милиция заявила в мае 2017 года . Это произошло после задержания бывшего главы Могилевского жилкомхоза Владимира Агеева , который до работы в ЖКХ был заместителем начальника УВД Могилевского облисполкома. Силовики вычислили, что это лишь один винтик в масштабной схеме, в которой предприятия ЖКХ закупали у частников товарно-материальные ценности по завышенной стоимости.

Суд начался в апреле 2018 года. Главный фигурант дела Андрей Садыков, как решил суд, действовал от имени нескольких юрлиц. Садыков продавал оборудование под видом белорусского по завышенной цене.

Главный фигурант дела настаивает на том, что он — «простой бизнесмен», который рекламировал услуги, но взяток не предлагал и не давал. Руководители предприятий системы ЖКХ также настаивают, что сговора с Садыковым не было, взяток от него они не получали. Следствие же сравнило стоимость закупленного оборудования с прайсом одной белорусской фирмы и посчитало, что вышло в разы дороже, потому коммунальники нанесли ущерб госбюджету. Ранее по такому же делу осудили бывшего директора шкловского «Жилкомхоза» .

Во время последнего слова обвиняемые вину категорически не признавали и настаивали, что закон не преступали, а действовали в интересах предприятия.

«Взяток не было, ущерба — тоже. Оборудование, уникальное для того времени и даже сейчас, давно окупилось и до сих пор работает без перебоев. Так что мы все здесь делаем?» — примерно таким был их посыл.

И подробно объясняли, почему на тот момент — а это 2011−2012 годы — закупка насосного оборудования в фирмах, в которых Садыков работал коммерческим директором, была идеальным вариантом.

Защита и сам Садыков обращали внимание на то, что все без исключения процедуры закупок оборудования со стороны предприятий ЖКХ проводились в полном соответствии с законодательством (ни одна закупка не оспорена в суде), все договоры поставок заключены и исполнены (ни одна сделка не оспорена), все комплекты оборудования фактически поставлены и введены в эксплуатацию предприятиями ЖКХ и до настоящего момента функционируют в соответствии с заявленными параметрами. По сделкам уплачивались все необходимые налоговые отчисления в бюджеты всех уровней (никаких претензий со стороны налоговых органов не имелось и не предъявлялось). Однако, оценка правоохранительными структурами деятельности дана в качестве «невыгодной».

Родственники Андрея Садыкова уже тогда заявляли о том, что за три года в СИЗО ему сменили более пятидесяти камер заключения, многократно помещали в штрафной изолятор, применяли к нему «ряд иных мер психо-физического воздействия с целью добиться самооговора признания вины».