Песков: Путин и Лукашенко намерены встретиться в ближайшее время

Источник материала: Tut.by

Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке провели краткую встречу, на которой обсудили актуальные двусторонние вопросы. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал Дмитрий Песков.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

По словам Пескова, в ходе краткой беседы Путин и Лукашенко «подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время». «Президенты также обсудили актуальные вопросы интеграции», — рассказал Песков.

Кроме того, Путин и Лукашенко в разговоре затронули тему проведения в Минске II Европейских игр.

«Лидеры также затронули и другие вопросы двустороннего взаимодействия», — сказал Песков.