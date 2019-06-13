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Песков: Путин и Лукашенко намерены встретиться в ближайшее время

14.06.2019 12:32 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке провели краткую встречу, на которой обсудили актуальные двусторонние вопросы. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал Дмитрий Песков.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

По словам Пескова, в ходе краткой беседы Путин и Лукашенко «подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время». «Президенты также обсудили актуальные вопросы интеграции», — рассказал Песков.

Кроме того, Путин и Лукашенко в разговоре затронули тему проведения в Минске II Европейских игр.

«Лидеры также затронули и другие вопросы двустороннего взаимодействия», — сказал Песков.

 
Теги: Минск
 
 
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«Президенты также обсудили актуальные вопросы интеграции», - рассказал Песков.
 
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