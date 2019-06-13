ШДМ Беларуси за месяц выросла на 2,2%

Объем широкой денежной массы в Беларуси по состоянию на 1 июня составил Br43,388 млрд, что на 2,2% больше, чем 1 мая.

Об этом сообщает Национальный банк страны.

Наличные деньги, находящиеся в обороте (М0), составили в объеме Br3,101 млрд, что на 2,8% больше, чем месяц назад.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, включающий наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), - в мае выросла на 3,6% и составила Br8,115 млрд.

Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 1 июня сложился на уровне Br15,83 млрд, увеличившись за май на 3%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за май вырос до Br1,242 млрд, или на 7,5%. Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая, кроме агрегата М1, включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 июня составила Br17,072 млрд и выросла за прошлый месяц на 3,3%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за май снизился до Br2,018 млрд, или на 1,9%.