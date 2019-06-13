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Как в Новой Боровой, только в городе. На ул. Одинцова у жильцов 1-го этажа есть собственное крыльцо и палисадник

14.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Как в Новой Боровой, только в городе. На ул. Одинцова у жильцов 1-го этажа есть собственное крыльцо и палисадник
Как в Новой Боровой, только в городе. На ул. Одинцова у жильцов 1-го этажа есть собственное крыльцо и палисадник
Как в Новой Боровой, только в городе. На ул. Одинцова у жильцов 1-го этажа есть собственное крыльцо и палисадник

Купить квартиру в Минске с собственным двориком — звучит фантастически. Довольно интересные дома удалось обнаружить в микрорайоне Запад Фрунзенского района. Самые обычные, на первый взгляд, жилые разноуровневые строения имеют огороженную территорию за домом. Оказалось, что у жильцов 1-м этажа в этих домах есть собственный выход во двор и небольшой палисадник. При этом каждый волен сам выбирать, как благоустраивать данную территорию.

Как в Новой Боровой, только в городе. На ул. Одинцова у жильцов 1-го этажа есть собственное крыльцо и палисадник
Как в Новой Боровой, только в городе. На ул. Одинцова у жильцов 1-го этажа есть собственное крыльцо и палисадник

Один из владельцев такой квартиры рассказал, что в дом он заселился в 1993 году, и «тут сразу так было». Что интересно, квартира, по его словам, при этом продавалась без наценки, по той же цене, что и в соседних домах.

— Квартиры на первом этаже всегда были не так популярны, как во всем остальном доме. А тут по типу как преимущество для жильцов — собственный дворик, — рассказал владелец квартиры на 1-м этаже.

— А в паспорте на квартиру указан этот участок, как Ваш собственный? 

— Нет, конечно. В документах на квартиру его нет, это общедомовая территория. Но следить за благоустройством этой территории должны жильцы 1-го этажа, а не ЖЭС. Зато и облагораживать его можно по своему усмотрению: цветы сажать, плодовые деревья.

— Были ли конфликты с жильцами других этажей по этому поводу?

— Нет, никаких споров никогда не было — мы ж сразу так заселялись. Но проблема одна все равно есть. Бескультурные жильцы верхних этажей постоянно бросают из окна то окурки, то бутылки — это все и летит к нам на участок. 

Как в Новой Боровой, только в городе. На ул. Одинцова у жильцов 1-го этажа есть собственное крыльцо и палисадник
Как в Новой Боровой, только в городе. На ул. Одинцова у жильцов 1-го этажа есть собственное крыльцо и палисадник

Собственник аналогичной квартиры в другом доме немногословен, говорит, что такой участок ему не очень-то и нужен. 

— Иногда этот балкон даже мешает, но иногда все равно выхожу воздухом подышать, — рассказывает он.

Забор, огораживающий участок, к дому примыкает не вплотную, а значит, любой желающий может туда попасть. 

— Не страшно, что кто-нибудь в дом залезет через вторую дверь?

— Нет, а чего бояться? У нас всегда кто-то дома есть.

Как в Новой Боровой, только в городе. На ул. Одинцова у жильцов 1-го этажа есть собственное крыльцо и палисадник
Как в Новой Боровой, только в городе. На ул. Одинцова у жильцов 1-го этажа есть собственное крыльцо и палисадник

Участки некоторых жильцов выглядят очень красивыми: посажена трава, разбиты клумбы, кто-то посадил вишню, которая предлагает сорвать красную ягоду прямо из окна. Некоторые собственники квартир сделали себе даже отдельный выход через калитку.

Как в Новой Боровой, только в городе. На ул. Одинцова у жильцов 1-го этажа есть собственное крыльцо и палисадник
Как в Новой Боровой, только в городе. На ул. Одинцова у жильцов 1-го этажа есть собственное крыльцо и палисадник
Как в Новой Боровой, только в городе. На ул. Одинцова у жильцов 1-го этажа есть собственное крыльцо и палисадник
Как в Новой Боровой, только в городе. На ул. Одинцова у жильцов 1-го этажа есть собственное крыльцо и палисадник

Справедливости ради стоит отметить, что есть и совсем заброшенные участки, где деревья и заросли уже практически «захватили» всю территорию.

Как в Новой Боровой, только в городе. На ул. Одинцова у жильцов 1-го этажа есть собственное крыльцо и палисадник
Как в Новой Боровой, только в городе. На ул. Одинцова у жильцов 1-го этажа есть собственное крыльцо и палисадник
Как в Новой Боровой, только в городе. На ул. Одинцова у жильцов 1-го этажа есть собственное крыльцо и палисадник
Как в Новой Боровой, только в городе. На ул. Одинцова у жильцов 1-го этажа есть собственное крыльцо и палисадник

На данный момент в этих домах продается только 1 квартира, и она, к сожалению, расположена не на 1-м этаже, а на пятом. Двухкомнатная квартира здесь стоит $65.900. При этом собственник подчеркивает, что здесь «великолепно развита инфраструктура: детский сад и начальная школа, ясли-сад, школа, гимназия, детская поликлиника №25, поликлиника №2. В шаговой доступности находится крупный торговый центр «Корона» со множеством магазинов, банком, аптекой, точками сферы услуг. Множество магазинов, кафе и бары, спортивные клубы и центры. Рядом находится лесопарк Медвежино.

Как в Новой Боровой, только в городе. На ул. Одинцова у жильцов 1-го этажа есть собственное крыльцо и палисадник

Получить оперативный комментарий ГО «Минское городское жилищное хозяйство» пока не удалось.

 
Теги: Минск
 
 
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Идея собственной террасы, оказалось, не нова. По ул. Одинцова есть два очень необычных дома. Вся уникальность их в том, что у жильцов 1-го этажа есть собственный выход...
 
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