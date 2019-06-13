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Как в Новой Боровой, только в городе. На ул. Одинцова у жильцов 1-го этажа есть собственное крыльцо и палисадник
14.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Один из владельцев такой квартиры рассказал, что в дом он заселился в 1993 году, и «тут сразу так было». Что интересно, квартира, по его словам, при этом продавалась без наценки, по той же цене, что и в соседних домах.
— Квартиры на первом этаже всегда были не так популярны, как во всем остальном доме. А тут по типу как преимущество для жильцов — собственный дворик, — рассказал владелец квартиры на 1-м этаже.
— А в паспорте на квартиру указан этот участок, как Ваш собственный?
— Нет, конечно. В документах на квартиру его нет, это общедомовая территория. Но следить за благоустройством этой территории должны жильцы 1-го этажа, а не ЖЭС. Зато и облагораживать его можно по своему усмотрению: цветы сажать, плодовые деревья.
— Были ли конфликты с жильцами других этажей по этому поводу?
— Нет, никаких споров никогда не было — мы ж сразу так заселялись. Но проблема одна все равно есть. Бескультурные жильцы верхних этажей постоянно бросают из окна то окурки, то бутылки — это все и летит к нам на участок.
Собственник аналогичной квартиры в другом доме немногословен, говорит, что такой участок ему не очень-то и нужен.
— Иногда этот балкон даже мешает, но иногда все равно выхожу воздухом подышать, — рассказывает он.
Забор, огораживающий участок, к дому примыкает не вплотную, а значит, любой желающий может туда попасть.
— Не страшно, что кто-нибудь в дом залезет через вторую дверь?
— Нет, а чего бояться? У нас всегда кто-то дома есть.
На данный момент в этих домах продается только 1 квартира, и она, к сожалению, расположена не на 1-м этаже, а на пятом.
Получить оперативный комментарий ГО «Минское городское жилищное хозяйство» пока не удалось.
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Как в Новой Боровой, только в городе. На ул. Одинцова у жильцов 1-го этажа есть собственное крыльцо и палисадник
Идея собственной террасы, оказалось, не нова. По ул. Одинцова есть два очень необычных дома. Вся уникальность их в том, что у жильцов 1-го этажа есть собственный выход...
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