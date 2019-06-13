Как в Новой Боровой, только в городе. На ул. Одинцова у жильцов 1-го этажа есть собственное крыльцо и палисадник

Один из владельцев такой квартиры рассказал, что в дом он заселился в 1993 году, и «тут сразу так было». Что интересно, квартира, по его словам, при этом продавалась без наценки, по той же цене, что и в соседних домах.

— Квартиры на первом этаже всегда были не так популярны, как во всем остальном доме. А тут по типу как преимущество для жильцов — собственный дворик, — рассказал владелец квартиры на 1-м этаже.

— А в паспорте на квартиру указан этот участок, как Ваш собственный?

— Нет, конечно. В документах на квартиру его нет, это общедомовая территория. Но следить за благоустройством этой территории должны жильцы 1-го этажа, а не ЖЭС. Зато и облагораживать его можно по своему усмотрению: цветы сажать, плодовые деревья.

— Были ли конфликты с жильцами других этажей по этому поводу?

— Нет, никаких споров никогда не было — мы ж сразу так заселялись. Но проблема одна все равно есть. Бескультурные жильцы верхних этажей постоянно бросают из окна то окурки, то бутылки — это все и летит к нам на участок.