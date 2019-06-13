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Макей: Беларусь не придаток какой-то другой страны

14.06.2019 16:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Независимость и суверенитет священны для Беларуси, и ни у кого в стране не получилось бы сдать их, заявил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью The Wall Street Journal.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Макей добавил, что с момента развала СССР в 1991 году целые поколения «родились в независимом государстве и они хотят жить в независимом государстве».

— Суверенитет и независимость священны для нас, и даже если бы кто-то внутри Беларуси захотел сдать суверенитет и независимость, это было бы совершенного невозможно, — цитирует министра американское издание.

Комментируя улучшение отношения Беларуси с США в последние годы, Макей отметил, что изменилась геополитическая ситуация, в регионе появились новые конфликты, и «США увидели, что Беларусь — не придаток какой-то другой страны».

Издание отмечает, что при этом министр призвал не преувеличивать разногласия Минска и Москвы.

Газета также цитирует оппозиционного депутата Анну Канопацкую, которая заявила, что Беларусь сегодня не обладает экономической независимостью:

— Ничего нельзя сделать без диверсификации торговли, но она невозможна без реформ, а реформы не происходят.

Депутат российской Госдумы, член комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин упрекнул Александра Лукашенко в том, что он не хочет сближаться с Россией, а хочет только жить за ее счет.

— С 2014 года Лукашенко рассчитывает, что он сможет занять нишу, которую раньше занимала Украина — быть местом, которое считают мостом между Западом и Востоком.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в комментарии для этой же статьи сказал, что наивно не замечать зависимость Беларуси от России: «При всем уважении, мы были бы рады, если бы они сохранили свой суверенитет настолько, насколько возможно, но, кажется, это будет очень, очень сложно сделать».

 
Теги: Минск
 
 
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Независимость и суверенитет священны для Беларуси, и ни у кого в стране не получилось бы сдать их, заявил Владимир Макей в интервью The Wall Street Journal.
 
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