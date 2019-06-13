Danone подала в суд на «Савушкин продукт» из-за упаковки йогурта

Источник материала: Tut.by

Арбитражный суд Москвы 11 июня зарегистрировал иск АО «Данон Россия» к ОАО «Савушкин продукт». Российское юрлицо Danone требует взыскать с белорусского производителя молочных продуктов 88,2 млн руб.(1,4 млн долларов), следует из материалов суда.



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Danone отстаивает в суде свои авторские права на дизайн упаковки продуктов, пояснил РБК представитель российского офиса компании. Речь идет о линейке «Активиа», в ней представлены йогурты, творожки, кефирные продукты. По версии Danone, в 2018 году компания «Савушкин продукт», которая также выпускает йогурты с бифидобактериями, изменила дизайн своей линейки «Оптималь», сделав его сходным с дизайном «Активиа».

До того как подать иск, компания, сообщил представитель Danone, неоднократно уведомляла «Савушкин продукт» о том, что считает свои права нарушенными, и требовала изменить дизайн «Оптималь», но ни на одно письмо с претензиями белорусская компания не отреагировала.

«Савушкин продукт» — крупнейший производитель молочных продуктов в Беларуси, а также крупный поставщик в Россию и другие страны Восточной Европы.

«Активиа» — второй крупнейший по выручке бренд Danone по итогам 2018 года, указано в отчетности французской компании. Последние пять лет, с 2013 года, сопоставимые продажи «Активиа» в целом по всему миру падали и только с третьего квартала 2018 года вернулись к росту, отмечается в презентации для инвесторов. Финансовые показатели по России Danone не раскрывает.