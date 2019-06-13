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Цена снижена на 50%. Тракторный завод продает свой ресторан за 337 тысяч рублей

14.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

По информации МГЦН, Минский тракторный завод выставил на торги ресторан, расположенный по ул. Кошевого, 13а. Первоначальная цена практически в $320 тысяч на этот раз снижена на 50%.

Цена снижена на 50%. Тракторный завод продает свой ресторан за 337 тысяч рублей
Источник фото: МГЦН

Купить ресторан в Минске сейчас не трудно — были бы средства в достаточном объеме на его приобретение и дальнейшее развитие. При этом интересные объекты продаются как на вторичном рынке, так и с помощью аукционов. 

Довольно интересное «здание, специализированное для общественного питания» выставило на торги ОАО «МТЗ». Ресторан общей площадью 336 кв.м продается за стартовые 337 тысяч рублей (около $163 тысяч), площадь участка - 0,0232 га.

Это уже четвертые торги, и до сих пор ресторан, расположенный на перекрестке ул. Кошевого и ул. Щербакова, так и не нашел нового владельца. По словам сотрудников Минского городского центра недвижимости, такими объектами чаще всего интересуются региональные покупатели.

— Торги по этому объекту проводятся уже не в первый раз, и заинтересованные покупатели есть, но они заняли выжидательную позицию. В итоге сейчас стартовая цена снижена на 50% от первоначально заявленной, и, я думаю, это станет толчком для приобретения данного объекта недвижимости, — рассказал заместитель начальника отдела аукционов Тихон Чашейко.

При этом победитель торгов обязан согласовать дальнейшее использование приобретенного капитального строения с Минским городским исполнительным комитетом. 

Торги проводятся 28 июня 2019 года в 11:00.

Организатор: Минский городской центр недвижимости.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации МГЦН, Минский тракторный завод выставил на торги ресторан, расположенный по ул. Кошевого, 13а. Первоначальная цена практически в $320 тысяч на этот раз...
 
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