«Самым непростым станет период пусконаладочных работ». Как БелАЭС встроится в систему?

Источник материала: Tut.by

После ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС поменяется вся работа энергосистемы. О том, какие сложности ждут систему, какой период будет самым напряженным и какие последствия может иметь отключение стран Балтии и Украины от единой энергосистемы бывшего СССР, в интервью газете «Энергетика Беларуси» рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер ГПО «Белэнерго» Владимир Бобров.



Мощность энергосистемы сегодня составляет примерно 10 ГВт. К ним с вводом АЭС добавляются 2,4 ГВт атомной мощности — 24% от текущей мощности энергосистемы, или 12%, если говорить о единичной мощности атомного энергоблока. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В ближайшем будущем более 50% от общего объема электропотребления будут обеспечиваться за счет БелАЭС. В такой ситуации электростанции, работающие на органическом топливе, будут выполнять, так скажем, вспомогательные функции по обеспечению электроснабжения. Самым непростым станет период пусконаладочных работ, который обычно продолжается на протяжении ряда месяцев, после энергетического пуска первого энергоблока. Трудности будут связаны с периодическим изменением мощности, ее ступенчатым подъемом, сбросом нагрузок… Эти режимы необходимо будет поддержать за счет существующих резервов белорусской энергосистемы, не допустив их восприятия как аварийных.

Энергетики принимают меры по интеграции БелАЭС в энергосистему. В частности, создаются пиково-резервные источники, предназначенные для сглаживания пиков и работы в пиковых режимах нагрузки, и для резервирования атомных энергоблоков.

— Объективно рассматривая ситуацию, мы видим, что строительство этих источников уже запаздывает: первый энергоблок АЭС (а по некоторым прогнозам — и второй) будет работать, когда эти источники еще не будут введены. В таком случае энергосистема должна предусмотреть и просчитать режимы, которые смогут обеспечить надежную работу за счет вращающегося резерва и энергетических связей с соседними странами — Литвой, Россией, Украиной.

Эксперт признает, что нужно принимать во внимание настороженное отношение Литвы к строительству БелАЭС, а также планируемое отключение стран Балтии от единой энергосистемы бывшего СССР и их подключение к энергосистеме Центральной Европы. Аналогичная ситуация пока складывается и в Украине.

— Таким образом, у нас остается поддержка по линиям с российской стороны. Там, однако, также имеются определенные ограничения и технические требования по пропускной способности, возможностям резервирования. Эти вопросы уже решаются на различных уровнях. Переговорный процесс и возможность строительства вставок постоянного тока никто не отменял.

Владимир Бобров напомнил, что белорусская энергосистема имеет свои особенности. В частности, теплоэлектроцентрали и конденсационные электростанции по установленной мощности делятся в соотношении примерно 50/50. После ввода АЭС в зимний период будут работать ТЭЦ, а блоки крупных конденсационных станций будут из работы выводиться. В летний период ситуация будет противоположной — в работе в основном будут конденсационные станции. Из-за неравномерности суточного графика электропотребления обеспечение вращающегося резерва создаст определенную проблему.

— На пике нагрузки энергосистема сможет обеспечить 1200 МВт такого резерва, но, когда потребление начнет падать, вращающийся резерв увеличится. Что делать с ним в часы ночного провала электропотребления? Это пока ясно не до конца. В зимнее время нам помогут устанавливаемые сейчас электрокотлы, рост потребления электроэнергии за счет ряда реализуемых в стране мероприятий, меры, принимаемые для выравнивания суточного графика нагрузок, — отметил первый заместитель гендиректора «Белэнерго».

Он рассказал, что с вводом АЭС изменятся и объемы отпускаемой потребителям товарной продукции. Следовательно, снизятся и доходы областных энергосистем. Постоянная затратная составляющая при этом не изменится — оборудование есть, амортизационные отчисления остаются, персонал продолжает работать.

— Демонтировать оборудование? Не все так просто. Блоки атомной электростанции останавливаются примерно раз в год на месяц, чтобы перегрузить ядерное топливо или перенести стержни из одной зоны в другую для обеспечения равномерного использования топлива. Если один энергоблок находится на перегрузке, а второй внепланово остановится, 2400 МВт нужно будет чем-то заместить. И это не сделают пиково-резервные источники, с этим справится только силовое оборудование электростанций, которое будет по-прежнему эксплуатироваться в энергосистеме. В такой ситуации мы должны будем прийти к тем режимам работы, которые наблюдаются в республике в настоящее время. Поэтому можно сказать, что бытующее мнение о массовом демонтаже оборудования и увольнении квалифицированного персонала действительности не соответствует.