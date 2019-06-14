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Лукашенко поздравил Си Цзиньпиня: Беларусь была и остается всепогодным другом Китая

15.06.2019 09:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба президента.


Фото: Reuters

«С теплотой вспоминаю наши встречи, высоко ценю понимание и доверие между нами. Искренне признателен вам за особое внимание, которое вы постоянно уделяете укреплению дружественных связей между нашими странами. При вашем личном содействии белорусско-китайские отношения вышли на высочайший уровень и продолжают приобретать новые очертания, наполняясь взаимовыгодными проектами», — говорится в поздравлении.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь была и остается всепогодным другом Китайской Народной Республики. «Мы радуемся выдающимся успехам китайского народа, активно поддерживаем продвижение инициатив Пекина, которые служат интересам всего мирового сообщества», — отметил президент.

Он пожелал Си Цзиньпину доброго здоровья, счастья и благополучия, дальнейшей плодотворной работы во имя устойчивого развития и процветания Китая.

15 июня председателю КНР Си Цзиньпиню исполнилось 65 лет.

 
 
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Он пожелал Си Цзиньпину доброго здоровья, счастья и благополучия, дальнейшей плодотворной работы во имя устойчивого развития и процветания Китая.
 
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