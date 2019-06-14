|
Евросоюз осудил применение смертной казни в Беларуси
15.06.2019 13:10 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Евросоюз осуждает применение смертной казни в Беларуси и призывает ввести мораторий на ее применение. Об этом в пятницу заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.
«ЕС повторяет свой решительный протест против смертных приговоров при любых обстоятельствах и призывает Беларусь ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене», — цитирует Косьянчич пресс-служба ведомства.
По словам представителя внешнеполитической службы ЕС, «смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека» и «противоречит международным обязательствам Минска».
Напомним, 13 июня стало известно о
Смертная казнь в Беларуси
Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.
В 2018 году в Беларуси казнили четырех человек: неоднократно судимого жителя Наровли Алексея Михаленю, который в марте 2016 года совершил убийство соседей-пенсионеров; Виктора Летова, который в 2017 году был признан виновным в убийстве сокамерника в исправительной колонии в Глубоком, а также
В январе 2019 года в Беларуси был вынесен очередной смертный приговор — 36-летний бобруйчанин Александр Осипович
Последний раз мнение белорусов по поводу смертной казни массово изучалось на референдуме 1996 года. Тогда на голосование вынесли вопрос: «Поддерживаете ли вы отмену смертной казни в Республике Беларусь?» 80% ответили «нет», и лишь 17% — положительно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«ЕС повторяет свой решительный протест против смертных приговоров при любых обстоятельствах и призывает Беларусь ввести мораторий на смертную казнь в качестве...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)