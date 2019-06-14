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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (10-16 июня 2019 года)
15.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Загородная недвижимость
Мусор
Мало кто задумывается о том, куда исчезает мусор из контейнеров под окнами наших домов. А он никуда не исчезает. Он годами накапливается на свалках, и скоро свозить его будет уже некуда. Сразу приходит в голову раздельный сбор мусора или его уничтожение на мусорозжигающем заводе, но есть те, кто совершенно серьезно утверждает, что это все не выход. Почему? Нам рассказали на круглом столе
Градостроительство
Пока столица ищет достойного кандидата на должность главного архитектора Минска (а им, кстати,
Строительство
Президент подписал два указа, которые вносят изменения в сферу строительства. Один из них касается
Вообще в последнее время как много стало недовольных теми или иными стройками. Вон жители Первомайского района
Жаль только, что метро у нас строится не так же быстро, как жилые дома. Уже
Земля
5 июля пройдет аукцион по продаже участков в Минском районе. Купить участок в садовом товариществе можно по цене от 3 тыс. рублей. Мы
Деньги
Белорусские налоговые инспекции проводят акции среди населения. Людям предлагается
Регионы
Съездили в Глубокое и поняли, что это город интересный и спокойный, но он не для тех «кто хочет получать высокую зарплату». Как живет город сгущенки, где процветает торговля и «квадрат» новостройки стоит $600, читайте
Дачи и частные дома
В Беларуси кто-то зачем-то строит дома из соломы. Нам стало интересно и мы
А еще мы собрали Топ-5 самых дорогих коттеджей
Коммерческая недвижимость
В Минске официально презентовали
В июне в Минске
Что-то странное происходит с крупными арендаторами торговых площадей. ООО «Евроторг» теперь
Жилье и инфраструктура
На ул. Одинцова у жильцов 1-го этажа есть
Ремонт
«Керамин» модернизировал производство на 10 млн евро и выпустил плитку необычно большого формата. О новинках, уже доступных белорусам для дизайна интерьера в квартирах, и перспективах производства — в
Редакция Realt.by
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Доброе утро! На этой неделе было жарко и не скучно) Но многие новости были очень противоречивыми...
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