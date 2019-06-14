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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (10-16 июня 2019 года)

15.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен на квартиры в Минске снизился за неделю на 0,1% и составил 1344 $/м2. На протяжении 15 недель индекс находится в пределах узкого диапазона в $10. При этом средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,4% и составила 1264 $/м2. Положительная динамика цен на первичном рынке наблюдается девятую неделю подряд.

Загородная недвижимость

Предложение загородной недвижимости растет четвертый месяц подряд, в апреле и мае был установлен исторический рекорд. За минувший месяц количество выставленных на продажу объектов на загородном рынке жилья выросло на 3,3%, достигнув максимальной отметки за всю историю наблюдений. В самое ближайшее время сезонный фактор начнет играть обратную роль в динамике предложения — обычно уже в июне объектов на рынке становится меньше.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (10-16 июня 2019 года)

Мусор

Мало кто задумывается о том, куда исчезает мусор из контейнеров под окнами наших домов. А он никуда не исчезает. Он годами накапливается на свалках, и скоро свозить его будет уже некуда. Сразу приходит в голову раздельный сбор мусора или его уничтожение на мусорозжигающем заводе, но есть те, кто совершенно серьезно утверждает, что это все не выход. Почему? Нам рассказали на круглом столе «О чем молчат отходы».

Градостроительство

Пока столица ищет достойного кандидата на должность главного архитектора Минска (а им, кстати, может стать женщина), Брест уже получил хорошего руководителя в этой сфере. Так главный архитектор Бреста рассказал депутатам, как должен развиваться город, и заявил дословно: «Хватит строить „панельки“!»

Строительство

Президент подписал два указа, которые вносят изменения в сферу строительства. Один из них касается совершенствования строительной отрасли. К нему много вопросов - формулировки очень непонятные. А второй связан со строительными нормами. Здесь все более четко. И юрист нам хорошо объяснил, как будут работать застройщики с 2020 года. Будем надеяться, что с новыми правилами не будет таких историй, как с домом "Си-Трейдинга" в Копище, на который были все документы, а потом его хотели снести. Кстати, застройщик подтвердил, что дом все-таки достроят и что за это право пришлось заплатить половину прибыли государству.

Вообще в последнее время как много стало недовольных теми или иными стройками. Вон жители Первомайского района требуют отставки главы местной администрации. Но без строительства тоже никуда. Поэтому город застраивается, и не только в одном Первомайском районе. На днях УКС Фрунзенского района предложил очередникам квартиры в домах в Сухарево.

Жаль только, что метро у нас строится не так же быстро, как жилые дома. Уже названа новая дата открытия первых станций Зеленолужской линии. Но это уже не первый перенос сроков... Ну да ладно. Сделаем вид, что мы не заметили. Ведь строительство - это сложный процесс, который зависит от большого количества факторов. В нем принимает участие много специалистов. И каждый этап должен быть сделать качественно и вовремя. А такое случается редко. Может, оно и лучше: а то, если будут сильно торопиться, то в проекте могут быть ошибки. И тогда беда. Ведь проектирование домов -- тоже творческая профессия. С одним из проектировщиков мы как раз об этом и поговорили.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (10-16 июня 2019 года)

Земля

5 июля пройдет аукцион по продаже участков в Минском районе. Купить участок в садовом товариществе можно по цене от 3 тыс. рублей. Мы рассказали о самых интересных лотах.

Деньги

Белорусские налоговые инспекции проводят акции среди населения. Людям предлагается сообщать о фактах нелегальной сдачи жилья, виновных тут же наказывают. Наказанием чаще всего служит штраф, иногда довольно внушительный.

Регионы

Съездили в Глубокое и поняли, что это город интересный и спокойный, но он не для тех «кто хочет получать высокую зарплату». Как живет город сгущенки, где процветает торговля и «квадрат» новостройки стоит $600, читайте тут.

Дачи и частные дома

В Беларуси кто-то зачем-то строит дома из соломы. Нам стало интересно и мы поговорили с хозяином такого дома и фирмой, которая строила. Не знаем, какими крепкими будут такие дома, но деревянные обычно стоят долго. Вот в Гродно энтузиаст купил 90-летний дом и готов там жить.

А еще мы собрали Топ-5 самых дорогих коттеджей Могилева и Витебска.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (10-16 июня 2019 года)

Коммерческая недвижимость

В Минске официально презентовали мультимедийный БЦ «Футурис». А в регионах не отстают и строят не меньшего класса комплексы. Так в Могилеве готовится к открытию уникальный многофункциональный комплекс «Атриум». А в Солигорске вообще решили выделиться и предложили торговый центр без продуктовых магазинов -- только одежда плюс фастфуд.

В июне в Минске запланировано 4 аукциона по коммерческой недвижимости, 3 из них — по продаже подвалов в жилых домах. Но коммерческие помещения, даже целые бизнесы или территории заводов можно купить на других аукционах. Так тракторный завод продает свой ресторан за 337 тысяч рублей. А вот одно из зданий фарфорового завода выставлено на торги за $ 1,2 миллиона. Однако не всегда эти аукционы заканчиваются продажей... Завод им. Кирова даже при стабильном интересе от инвесторов никак не продается. Ждут большего снижения цены.

Что-то странное происходит с крупными арендаторами торговых площадей. ООО «Евроторг» теперь обвинили в недобросовестной рекламе, а на оператора сети «5 элемент» заведено уголовное дело по подозрению в неуплате налогов.

Жилье и инфраструктура

На ул. Одинцова у жильцов 1-го этажа есть собственное крыльцо и палисадник:) Жизнь несправедлива. Вот у кого-то и сад есть, и квартира, а кому-то в очереди за арендной квартирой стоять приходится, которых, кстати, не очень-то и много... В Минске на одну квартиру поступает от 50 до 200 заявок.

Ремонт

«Керамин» модернизировал производство на 10 млн евро и выпустил плитку необычно большого формата. О новинках, уже доступных белорусам для дизайна интерьера в квартирах, и перспективах производства — в нашем репортаже.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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