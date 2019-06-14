Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (10-16 июня 2019 года)

Мусор

Мало кто задумывается о том, куда исчезает мусор из контейнеров под окнами наших домов. А он никуда не исчезает. Он годами накапливается на свалках, и скоро свозить его будет уже некуда. Сразу приходит в голову раздельный сбор мусора или его уничтожение на мусорозжигающем заводе, но есть те, кто совершенно серьезно утверждает, что это все не выход. Почему? Нам рассказали на круглом столе «О чем молчат отходы» .

Градостроительство

Пока столица ищет достойного кандидата на должность главного архитектора Минска (а им, кстати, может стать женщина ), Брест уже получил хорошего руководителя в этой сфере. Так главный архитектор Бреста рассказал депутатам, как должен развиваться город, и заявил дословно: «Хватит строить „панельки“!»

Строительство

Президент подписал два указа, которые вносят изменения в сферу строительства. Один из них касается совершенствования строительной отрасли . К нему много вопросов - формулировки очень непонятные. А второй связан со строительными нормами. Здесь все более четко. И юрист нам хорошо объяснил, как будут работать застройщики с 2020 года . Будем надеяться, что с новыми правилами не будет таких историй, как с домом "Си-Трейдинга" в Копище, на который были все документы, а потом его хотели снести. Кстати, застройщик подтвердил , что дом все-таки достроят и что за это право пришлось заплатить половину прибыли государству.

Вообще в последнее время как много стало недовольных теми или иными стройками. Вон жители Первомайского района требуют отставки главы местной администрации . Но без строительства тоже никуда. Поэтому город застраивается, и не только в одном Первомайском районе. На днях УКС Фрунзенского района предложил очередникам квартиры в домах в Сухарево.