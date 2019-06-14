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Топливо на АЗС в Беларуси с 16 июня подешевеет на 1 копейку

15.06.2019 16:58 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Топливо на АЗС в Беларуси с 16 июня подешевеет на 1 копейку
Фото из архива

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничные цены на моторное топливо на АЗС с 16 июня уменьшаются на 1 копейку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,57 за 1 л, АИ-95-К5-Евро - Br1,67, АИ-98-К5-Евро - Br1,89, ДТ - Br1,67.

Как пояснили в "Белнефтехиме", цены на моторное топливо уменьшаются в соответствии с принятой концерном политикой поэтапного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничные цены на моторное топливо на АЗС с 16 июня уменьшаются на 1 копейку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна...
 
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