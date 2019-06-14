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Орешкин: Россия и Беларусь согласовали около 90% программы интеграции двух стран
15.06.2019 17:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия и Беларусь согласовали около 90% программы по углубленной интеграции двух стран, дальнейшее обсуждение продолжится на уровне премьер-министров, чья встреча запланирована на 21 июня в Минске. Об этом сообщил в субботу журналистам министр экономичного развития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с министром экономики Беларуси Дмитрием Крутым в Москве, сообщает
«Три недели назад, когда премьер-министр Белоруссии [Сергей Румас] приезжал, во вступительном слове в дискуссии с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] называл цифру в 70%. Я думаю, что сейчас уже можно сказать, что у нас 90% документа согласовано. Да, есть еще детали по срокам, дальше будет более глубокая проработка тех элементов, которые есть, но мы постепенно движемся к 100-процентной отметке. Я думаю, разговор, который состоится между премьерами, состоится он на следующей неделе, запланирован на пятницу, он сделает еще серьезный шаг вперед», — сказал Орешкин.
Что за интеграция?
25 декабря минувшего года во время встречи президентов Беларуси и России была достигнута договоренность о создании российско-белорусской рабочей группы, которая должна провести ревизию договора о Союзном государстве 1999 года.
От российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин. В состав группы также вошли представители различных ведомств, Государственной думы, Совета Федерации и Счетной палаты. В Беларуси в состав группы вошли 30 чиновников, возглавляет ее министр экономики Дмитрий Крутой.
Президенты России и Беларуси поручили правительствам двух стран до 21 июня подготовить «дорожную карту» по развитию интеграции. «После этого включатся в дело президенты двух стран», —
С продвижением интеграции Россия увязывает финансовое сотрудничество с Беларусью, включая компенсацию за налоговый маневр в нефтяной сфере,
В Администрации президента Беларуси
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Дальнейшее обсуждение продолжится на уровне премьер-министров, чья встреча запланирована на 21 июня в Минске.
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