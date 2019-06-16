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На месте частного сектора. В Минске на Тимирязева началось строительство ЖК «Комфорт парк»: 6 домов на 50 тысяч кв.м
17.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
О том, что усадебная застройка по ул.Тимирязева — Панфилова будет снесена,
Строительство домов по ул. Тимирязева во время общественных обсуждений вызывало немало споров. В апреле 2016 года был
Самый большой участок — территория от ул. Татарской до Панфилова — достался компании «Строминвест-Ратомка». Во время обсуждений озвучивались и планы застройщика: 17-этажный дом, ряд 6–9-этажных жилых зданий и детский сад на 95 мест. Для автовладельцев предусмотрены паркинги под жилыми корпусами.
А вот участок территории вдоль улицы Тимирязева ближе к пересечению с улицей Татарской попадает в санитарно-защитную зону Минского завода отопительного оборудования. Жилье здесь строить нельзя, поэтому там планируется возведение торгового объекта с паркингом.
Жилой комплекс «Комфорт парк» будет расположен в границах улиц Тимирязева — Панфилова — Грибоедова — Татарская. Срок строительства: 2019–2023 гг.
Буквально на днях компания «Строминвест» начала строительство, территория обнесена забором, снос частного сектора практически завершен. На сайте жилого комплекса «Комфорт парк» представлены рендеры будущих домов. На картинке все выглядит очень многообещающе: широкие улицы, жилые дома, утопающие в зелени, практически полное отсутствие машин.
Получить комментарий застройщика оперативно не удалось. В отделе продаж мне предложили оставить свою заявку, в которой должно быть указано, квартира каких потребительских качеств меня интересует. И как только у них появится какая-либо информация, они обязались мне перезвонить.
Тем не менее, удалось узнать, что
Фото: Павел Садовский
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На месте частного сектора. В Минске на Тимирязева началось строительство ЖК «Комфорт парк»: 6 домов на 50 тысяч кв.м
О том, что усадебная застройка по ул.Тимирязева — Панфилова будет снесена, стало известно еще 3 года назад. Кто-то из местных с нетерпением ждал переселения из...
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