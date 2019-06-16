На месте частного сектора. В Минске на Тимирязева началось строительство ЖК «Комфорт парк»: 6 домов на 50 тысяч кв.м

Строительство домов по ул. Тимирязева во время общественных обсуждений вызывало немало споров. В апреле 2016 года был озвучен ПДП на данную территорию. Тогда архитекторы были безжалостны: под снос попадала практически вся усадебная застройка, «в живых» планировалось оставить лишь 400 кв.м из существующих 2,7 тысячи кв.м. Всю территорию предлагалось застроить жилыми домами.

Самый большой участок — территория от ул. Татарской до Панфилова — достался компании «Строминвест-Ратомка». Во время обсуждений озвучивались и планы застройщика: 17-этажный дом, ряд 6–9-этажных жилых зданий и детский сад на 95 мест. Для автовладельцев предусмотрены паркинги под жилыми корпусами.

А вот участок территории вдоль улицы Тимирязева ближе к пересечению с улицей Татарской попадает в санитарно-защитную зону Минского завода отопительного оборудования. Жилье здесь строить нельзя, поэтому там планируется возведение торгового объекта с паркингом.