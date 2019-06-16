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На месте частного сектора. В Минске на Тимирязева началось строительство ЖК «Комфорт парк»: 6 домов на 50 тысяч кв.м

17.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

О том, что усадебная застройка по ул.Тимирязева — Панфилова будет снесена, стало известно еще 3 года назад. Кто-то из местных с нетерпением ждал переселения из практически аварийных домов, кто-то с опаской относился к масштабному проекту жилой застройки на этом месте. И вот на днях компания «Строминвест-Ратомка» начала строительство ЖК «Комфорт парк»: 6 монолитных домов и 50 тысяч кв.м жилья.

На месте частного сектора. В Минске на Тимирязева началось строительство ЖК «Комфорт парк»: 6 домов на 50 тысяч кв.м
Так выглядит рендер ЖК "Комфорт парк"
На месте частного сектора. В Минске на Тимирязева началось строительство ЖК «Комфорт парк»: 6 домов на 50 тысяч кв.м
Фото 2019 года
На месте частного сектора. В Минске на Тимирязева началось строительство ЖК «Комфорт парк»: 6 домов на 50 тысяч кв.м
На месте частного сектора. В Минске на Тимирязева началось строительство ЖК «Комфорт парк»: 6 домов на 50 тысяч кв.м

Строительство домов по ул. Тимирязева во время общественных обсуждений вызывало немало споров. В апреле 2016 года был озвучен ПДП на данную территорию. Тогда архитекторы были безжалостны: под снос попадала практически вся усадебная застройка, «в живых» планировалось оставить лишь 400 кв.м из существующих 2,7 тысячи кв.м. Всю территорию предлагалось застроить жилыми домами.

Самый большой участок — территория от ул. Татарской до Панфилова — достался компании «Строминвест-Ратомка». Во время обсуждений озвучивались и планы застройщика: 17-этажный дом, ряд 6–9-этажных жилых зданий и детский сад на 95 мест. Для автовладельцев предусмотрены паркинги под жилыми корпусами. 

А вот участок территории вдоль улицы Тимирязева ближе к пересечению с улицей Татарской попадает в санитарно-защитную зону Минского завода отопительного оборудования. Жилье здесь строить нельзя, поэтому там планируется возведение торгового объекта с паркингом.


На месте частного сектора. В Минске на Тимирязева началось строительство ЖК «Комфорт парк»: 6 домов на 50 тысяч кв.м
Фото общественного обсуждения в 2016 году
На месте частного сектора. В Минске на Тимирязева началось строительство ЖК «Комфорт парк»: 6 домов на 50 тысяч кв.м
А так территория выглядит в июне 2019 года
На месте частного сектора. В Минске на Тимирязева началось строительство ЖК «Комфорт парк»: 6 домов на 50 тысяч кв.м
На месте частного сектора. В Минске на Тимирязева началось строительство ЖК «Комфорт парк»: 6 домов на 50 тысяч кв.м
На месте частного сектора. В Минске на Тимирязева началось строительство ЖК «Комфорт парк»: 6 домов на 50 тысяч кв.м
На месте частного сектора. В Минске на Тимирязева началось строительство ЖК «Комфорт парк»: 6 домов на 50 тысяч кв.м
На месте частного сектора. В Минске на Тимирязева началось строительство ЖК «Комфорт парк»: 6 домов на 50 тысяч кв.м

Жилой комплекс «Комфорт парк» будет расположен в границах улиц Тимирязева — Панфилова — Грибоедова — Татарская. Срок строительства: 2019–2023 гг. 

Буквально на днях компания «Строминвест» начала строительство, территория обнесена забором, снос частного сектора практически завершен. На сайте жилого комплекса «Комфорт парк» представлены рендеры будущих домов. На картинке все выглядит очень многообещающе: широкие улицы, жилые дома, утопающие в зелени, практически полное отсутствие машин.

На месте частного сектора. В Минске на Тимирязева началось строительство ЖК «Комфорт парк»: 6 домов на 50 тысяч кв.м
Рендеры ЖК "Комфорт парк"
На месте частного сектора. В Минске на Тимирязева началось строительство ЖК «Комфорт парк»: 6 домов на 50 тысяч кв.м
На месте частного сектора. В Минске на Тимирязева началось строительство ЖК «Комфорт парк»: 6 домов на 50 тысяч кв.м

Получить комментарий застройщика оперативно не удалось. В отделе продаж мне предложили оставить свою заявку, в которой должно быть указано, квартира каких потребительских качеств меня интересует. И как только у них появится какая-либо информация, они обязались мне перезвонить.

Тем не менее, удалось узнать, что купить квартиру в первом доме можно только после окончания строительства (в уже готовом доме). Сколько будет стоить квадратный метр, на данный момент не известно, но первый дом будет готов, предположительно, к концу 2020 года. Старт продаж — IV квартал 2020 года. Всего планируется построить 6 жилых домов, рассчитанных на 50 тысяч квадратных метров.

На месте частного сектора. В Минске на Тимирязева началось строительство ЖК «Комфорт парк»: 6 домов на 50 тысяч кв.м
Фото территории в границах ул. Тимирязева - Панфилова в июне 2019 года
На месте частного сектора. В Минске на Тимирязева началось строительство ЖК «Комфорт парк»: 6 домов на 50 тысяч кв.м
На месте частного сектора. В Минске на Тимирязева началось строительство ЖК «Комфорт парк»: 6 домов на 50 тысяч кв.м
На месте частного сектора. В Минске на Тимирязева началось строительство ЖК «Комфорт парк»: 6 домов на 50 тысяч кв.м
 
Теги: Минск
 
 
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О том, что усадебная застройка по ул.Тимирязева — Панфилова будет снесена, стало известно еще 3 года назад. Кто-то из местных с нетерпением ждал переселения из...
 
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