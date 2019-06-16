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Экс-посол России в Беларуси Михаил Бабич стал замглавы Минэкономразвития РФ
17.06.2019 11:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития России. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
«Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в документе.
Кто такой Михаил Бабич
Михаил Бабич проработал послом в Беларуси восемь месяцев. Его
До этого дипломатом Бабич никогда не работал. Он служил в ВДВ и войсках КГБ, руководил военно-промышленной корпорацией «Антей», был вице-премьером Подмосковья и Ивановской области. В 2002−2003 годах возглавлял правительство Чечни, но был отозван оттуда после конфликта с президентом республики Ахматом Кадыровым.
Некоторое время Бабич был помощником главы Погранслужбы ФСБ, а с 2003-го по 2011 год — депутатом Госдумы. До назначения в Минск 7 лет занимал пост полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе. За время работы послом в Беларуси Бабич
История конфликта Бабича с Минском
В Беларуси Бабич работал довольно активно: ездил по регионам, осматривал предприятия, встретился с оппозиционерами, давал много интервью российским СМИ.
15 марта поводом для первого «обмена любезностями» послужило
После этого в белорусском МИД Бабича сравнили с «подающим надежды бухгалтером» и
В апреле Михаил Бабич еще раз вступил в заочную дискуссию, довольно резко ответив главе МИД Беларуси Владимиру Макею на слова о том, что глава правительства России «возможно, не в курсе», что Беларусь давно отправила российским коллегам ответные предложения по интеграции двух стран.
«Лучше бы господину Макею учитывать роль Медведева в Союзном государстве», — заявил Бабич.
19 апреля Бабич еще раз заявил, что Лукашенко оперирует неверными цифрами, когда оценивает конечную стоимость БелАЭС, которую строят за счет российского кредита. МИД Беларуси в тот же день
30 апреля Бабича отозвали со своих должностей, а послом в Беларусь назначили сенатора Дмитрия Мезенцева.
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«Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», - говорится в документе.
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