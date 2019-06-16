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Двум участницам Pussy Riot запретили въезд в Беларусь

17.06.2019 11:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двум участницам Pussy Riot Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной запретили въезд в Беларусь на год. Об этом «Медиазоне» рассказал участник Pussy Riot Петр Верзилов.


Фото: Pussy Riot

Как уточнил Верзилов, девушки летели в Киев с пересадкой в Минске. В аэропорту белорусскй столицы участницам Pussy Riot сообщили, что им запрещен въезд в Беларусь до мая 2020 года. Курачева уточнила в своем твиттере, что, несмотря на запрет, их пустили на рейс в Киев, где они успешно прошли собеседование и пересекли границу.

Pussy Riot — российская феминистская панк-рок-группа, которая проводит свои выступления в форме несанкционированных акций в общественных местах. В 2012 году три участницы группы — Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич были осуждены на два года заключения за выступление в храме Христа Спасителя с песней «Богородица, Путина прогони». Суд признал их виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. Сами активистки говорили, что не хотели оскорблять верующих, а хотели обратить внимание общества на сращивание государства и церкви.

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на запрет, девушек пустили на рейс в Киев, где они успешно прошли собеседование и пересекли границу.
 
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