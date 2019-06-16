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Форум по региональному сотрудничеству в рамках инициативы «Пояс и Путь» пройдет в «Великом камне»

17.06.2019 12:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В продолжение прошедшего в апреле в Пекине второго форума международного сотрудничества «Пояса и Пути» 2 июля в индустриальном парке «Великий камень» пройдет международный форум по региональному сотрудничеству и развитию.

Главная тема форума — «Открытый парк „Великий камень“ — пример глобальных возможностей».

Ожидается, что мероприятие соберет около 500 участников из стран европейского и азиатского регионов — представителей правительств, руководителей бизнес-ассоциаций, инвестиционных фондов, банков, а также крупных компаний.

Программой форума запланировано проведение пленарного заседания «Участие государств в инициативе „Пояса и Пути“: успехи и перспективы». Широкому спектру тем будут посвящены панельные секции — инновационное развитие и новые технологии, транспорт и логистика, перспективы сотрудничества с финансовыми институтами, развитие «умного» эко-города.

В рамках форума с 30 июня по 2 июля пройдет выставка, в ходе которой белорусские и зарубежные предприятия представят свои высокотехнологичные товары, а действующие и потенциальные резиденты индустриального парка «Великий камень» продемонстрируют образцы продукции. Одним из сопутствующих мероприятий форума станет также выставка-продажа работ молодых белорусских художников.

Индустриальный парк «Великий камень» — один из наиболее значимых и крупных международных проектов в рамках инициативы «Один пояс, один путь», в которой Беларусь принимает активное участие.

Зарегистрироваться на форум можно до 18 июня.

 
 
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В продолжение прошедшего в апреле в Пекине второго форума международного сотрудничества «Пояса и Пути» 2 июля в индустриальном парке «Великий камень» пройдет...
 
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