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ПАСЕ о расстреле Жильникова: Беларусь еще раз доказала, что она не соответствует европейским стандартам

17.06.2019 13:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Очередная смертная казнь в Беларуси продолжает препятствовать развитию более глубоких отношений с Советом Европы. Об этом говорится в заявлении генерального докладчика ПАСЕ по отмене смертной казни Титуса Корлатяна.


Фото: Reuters

Представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы глубоко сожалеет о казни Александра Жильникова. И призывает власти Беларуси не приводить в исполнение приговор второго фигуранта дела Вячеслава Сухарко.

«Независимо от тяжести преступления и общественной заинтересованности в применении пропорциональной санкции, европейские демократические стандарты запрещают применение смертной казни при любых обстоятельствах. Беларусь еще раз доказала, что она не полностью соответствует основным европейским стандартам, и применение смертной казни продолжает препятствовать развитию более глубоких отношений с Советом Европы. Я повторяю свой призыв к белорусским властям ввести мораторий на смертную казнь в срочном порядке и в качестве первого шага на пути к ее полной отмене. Это единственный путь вперед», — говорится в заявлении представителя ПАСЕ.

Напомним, 13 июня стало известно о приведении в исполнение смертного приговора в отношении Александра Жильникова. Об этом координатору кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрею Полуде сообщили родственники осужденного. Мужчина был осужден за убийство трех человек. Пока что судьба второго фигуранта дела — Вячеслава Сухарко — неизвестна. Но, как показывает практика, приговоры в отношении всех осужденных к высшей мере по одному делу приводятся в исполнение одновременно.

Совет Европы осудил очередную смертную казнь в Беларуси.

 
 
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Представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы глубоко сожалеет о казни Александра Жильникова. И призывает власти Беларуси не приводить в исполнение...
 
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