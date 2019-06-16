Минус еще одна стройорганизация. Климовичская ПМК просит признать ее банкротом

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Производство по делу о банкротстве Климовичской дорожно-строительной передвижной механизированной колонны № 9 возбудил Экономический суд Могилевской области. Долги фирмы превышают активы в 3,6 раза, хозяйственная деятельность предприятием не осуществляется, говорится в сообщении Верховного суда.

Суд установил, что по состоянию на дату подачи заявления о банкротстве обязательства Кличевской ДСПМК составляют более 2,2 млн руб. При этом ее активы составляют 0,6 млн руб. Структура бухгалтерского баланса является неудовлетворительной, неплатежеспособность носит устойчивый характер, уточнили в суде.

Предприятие работает с 1996 года, его собственник — Могилевский облисполком, учредитель — Могилевоблсельстрой. Климовичская ДСПМК производила строительную продукцию, выполняла строительно-монтажные работы, оказывала услуги.

Основной вид деятельности предприятия — производство строительной продукции, выполнение строительно-монтажных работ, оказание услуг.

На банкротство подала сама ПМК. Следующее заседание назначено на 24 сентября.