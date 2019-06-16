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Интеграция информационных ветеринарных систем Беларуси и России завершится в конце III квартала

17.06.2019 13:33 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Интеграция информационных ветеринарных систем Беларуси и России завершится в конце III квартала
Фото из архива

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа по интеграции информационных ветеринарных систем Беларуси и России завершится в конце III квартала, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сегодня на встрече с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолием Хотько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чтобы унифицировать требования по ветеринарному контролю и надзору, Россельхознадзор и Минсельхозпрод Беларуси завершают работу по интеграции белорусской национальной информационной системы прослеживаемости и российской системы "Меркурий". С учетом необходимости проведения доработок, ввод интегрированной системы намечен на конец III квартала 2019 года", - сказал Дмитрий Патрушев.

По его информации, работы идут по графику, никаких отклонений не прогнозируется.

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Теги: Минск
 
 
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17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа по интеграции информационных ветеринарных систем Беларуси и России завершится в конце III квартала, сообщил министр сельского...
 
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