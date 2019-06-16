Интеграция информационных ветеринарных систем Беларуси и России завершится в конце III квартала

Источник материала: БелТА

Фото из архива

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа по интеграции информационных ветеринарных систем Беларуси и России завершится в конце III квартала, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сегодня на встрече с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолием Хотько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чтобы унифицировать требования по ветеринарному контролю и надзору, Россельхознадзор и Минсельхозпрод Беларуси завершают работу по интеграции белорусской национальной информационной системы прослеживаемости и российской системы "Меркурий". С учетом необходимости проведения доработок, ввод интегрированной системы намечен на конец III квартала 2019 года", - сказал Дмитрий Патрушев.

По его информации, работы идут по графику, никаких отклонений не прогнозируется.

/Будет дополнено/.-0-