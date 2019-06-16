ФОТОФАКТ: Бизнес-центр «Даны Холдингс» на Октябрьской площади украшают лепниной. Смотрим, что получается

К слову, сербы Боголюб и Драгомир Каричи застраивают несколько самых престижных площадок Минска, их проекты – жилые комплексы «Маяк Минска», «Минск-Мир», «Вивальди» и пр. Эти новостройки в Минске сдаются преимущественно без отделки, а, потому, цены на квартиры у метро достаточно конкурентоспособны.

Что касается нового БЦ, то там разместятся офисы, бутики и апартаменты для представителей бизнес-элиты. Верхний уровень займет ресторан с обзорной площадкой. Напомним, что изначально здание подверглось сильной критике минчан. За одну неделю петиция против стройки собрала более 4 тыс. подписей. Рендеры проекта выглядят так. За исключением нескольких допущений, готовое здание достаточно похоже на картинки.