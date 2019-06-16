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ФОТОФАКТ: Бизнес-центр «Даны Холдингс» на Октябрьской площади украшают лепниной. Смотрим, что получается

17.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В мае 2018 года «Дана Холдингс» приступила к освоению очень «сладкой» площадки у Дворца профсоюзов. На месте снесенного музея ВОВ прямо на Октябрьской площади сербский застройщик возводит свой объект «Капитал-центр». За год стройка продвинулась сильно. «Коробка» бизнес-центра уже готова, прямо сейчас объект украшают лепниной.

ФОТОФАКТ: Бизнес-центр «Даны Холдингс» на Октябрьской площади украшают лепниной. Смотрим, что получается

Realt.byпродолжает серию материалов о хронологии строительства БЦ «Капитал-центр». Напомним – после того, как здание бывшего музея ВОВ сровняли с землей, «Дана Холдингс» оградила территорию и приступила к своей стройке. Это было примерно год назад, а точнее – в мае 2018-ого. К ноябрю того же года строительство достигло 4 этажа, этот этап можно посмотреть здесь. В марте 2019 года объект уже «показался» над Дворцом профсоюзов. На сегодня «коробка» 8-этажного бизнес-центра уже готова полностью. Застройщик приступил к отделке – фасад здания украшают лепниной. Похоже, это дань уважения Дворцу профсоюзов, построенному в стиле Сталинского ампира.

ФОТОФАКТ: Бизнес-центр «Даны Холдингс» на Октябрьской площади украшают лепниной. Смотрим, что получается
ФОТОФАКТ: Бизнес-центр «Даны Холдингс» на Октябрьской площади украшают лепниной. Смотрим, что получается
ФОТОФАКТ: Бизнес-центр «Даны Холдингс» на Октябрьской площади украшают лепниной. Смотрим, что получается
ФОТОФАКТ: Бизнес-центр «Даны Холдингс» на Октябрьской площади украшают лепниной. Смотрим, что получается
ФОТОФАКТ: Бизнес-центр «Даны Холдингс» на Октябрьской площади украшают лепниной. Смотрим, что получается

Надо признать, лепнина сильно оживила фасад бизнес-центра. Глухие стены обрели характер и даже «связку» с соседними объектами. Что означает аббревиатура «ВК СР» можно только догадываться. Похоже, что это инициалы строительной компании (Brothers Karich) и название центра (Capital Palace). Там же размещен герб с аббревиатурой «БК».

ФОТОФАКТ: Бизнес-центр «Даны Холдингс» на Октябрьской площади украшают лепниной. Смотрим, что получается
ФОТОФАКТ: Бизнес-центр «Даны Холдингс» на Октябрьской площади украшают лепниной. Смотрим, что получается

К слову, сербы Боголюб и Драгомир Каричи застраивают несколько самых престижных площадок Минска, их проекты – жилые комплексы «Маяк Минска», «Минск-Мир», «Вивальди» и пр. Эти новостройки в Минске сдаются преимущественно без отделки, а, потому, цены на квартиры у метро достаточно конкурентоспособны.

Что касается нового БЦ, то там разместятся офисы, бутики и апартаменты для представителей бизнес-элиты. Верхний уровень займет ресторан с обзорной площадкой. Напомним, что изначально здание подверглось сильной критике минчан. За одну неделю петиция против стройки собрала более 4 тыс. подписей. Рендеры проекта выглядят так. За исключением нескольких допущений, готовое здание достаточно похоже на картинки.


ФОТОФАКТ: Бизнес-центр «Даны Холдингс» на Октябрьской площади украшают лепниной. Смотрим, что получается

ФОТОФАКТ: Бизнес-центр «Даны Холдингс» на Октябрьской площади украшают лепниной. Смотрим, что получается

ФОТОФАКТ: Бизнес-центр «Даны Холдингс» на Октябрьской площади украшают лепниной. Смотрим, что получается
 
Теги: Минск
 
 
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В мае 2018 года «Дана Холдингс» приступила к освоению очень «сладкой» площадки у Дворца профсоюзов. На месте снесенного музея ВОВ прямо на Октябрьской площади...
 
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