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ФОТОФАКТ: Бизнес-центр «Даны Холдингс» на Октябрьской площади украшают лепниной. Смотрим, что получается
17.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В мае 2018 года «Дана Холдингс» приступила к освоению очень «сладкой» площадки у Дворца профсоюзов. На месте снесенного музея ВОВ прямо на Октябрьской площади сербский застройщик возводит свой объект «Капитал-центр». За год стройка продвинулась сильно. «Коробка» бизнес-центра уже готова, прямо сейчас объект украшают лепниной.
Realt.byпродолжает серию материалов о хронологии строительства БЦ «Капитал-центр». Напомним – после того, как здание бывшего музея ВОВ сровняли с землей, «Дана Холдингс»
Надо признать, лепнина сильно оживила фасад бизнес-центра. Глухие стены обрели характер и даже «связку» с соседними объектами. Что означает аббревиатура «ВК СР» можно только догадываться. Похоже, что это инициалы строительной компании (Brothers Karich) и название центра (Capital Palace). Там же размещен герб с аббревиатурой «БК».
К слову, сербы Боголюб и Драгомир Каричи застраивают несколько самых престижных площадок Минска, их проекты – жилые комплексы «Маяк Минска», «Минск-Мир», «Вивальди» и пр. Эти
Что касается нового БЦ, то там разместятся офисы, бутики и апартаменты для представителей бизнес-элиты. Верхний уровень займет ресторан с обзорной площадкой. Напомним, что изначально здание подверглось сильной критике минчан. За одну неделю
Фото:Павел Садовский
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ФОТОФАКТ: Бизнес-центр «Даны Холдингс» на Октябрьской площади украшают лепниной. Смотрим, что получается
В мае 2018 года «Дана Холдингс» приступила к освоению очень «сладкой» площадки у Дворца профсоюзов. На месте снесенного музея ВОВ прямо на Октябрьской площади...
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