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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 июня 2019 года

17.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Последние три месяца ценовые изменения на вторичном рынке жилья белорусской столицы были такими незначительными, что график всё больше напоминает горизонтальную линию. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,1% и составил 1345 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 июня 2019 года

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,3% и составила 1268 $/м2. Впервые за долгое время годовые темпы сменили «минус» на «плюс» - на данный момент средний уровень цен на 0,4% выше, чем год назад.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 июня 2019 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 июня 2019 года

Объем предложения квартир вырос впервые за 6 недель. Количество выставленных на продажу объектов увеличилось на 0,9%. Больше всего в базу «прибыло» 1-комнатных квартир (+2,5%), единственным сегментом, где был зафиксирован отток, стали «трешки» (-0,7%).

За последний год общее предложение квартир на вторичном рынке выросло на 7,9%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 17 июня следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 июня 2019 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 июня 2019 года

Ценовые изменения были разнонаправленными. 1-комнатные квартиры подешевели в среднем на 0,2%, у остальных типов квартир наблюдался рост.

Изменение цен в районах Минска на 17 июня выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 июня 2019 года

В четырёх районах из девяти по итогам недели было зафиксировано снижение цен. В Партизанском и Центральном районах оно составило 0,4%, в Ленинском 0,2%, а в Московском - 0,3%. Все остальные районы демонстрировали положительную динамику цен, максимальные темпы роста наблюдались в Заводском (+1%) и Октябрьском (+0,5%) районах.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 июня 2019 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 июня 2019 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 781 $/м2 (+0,1%), Витебск – 610 $/м2 (-0,9%), Гомель – 625 $/м2 (-0,1%), Гродно – 707 $/м2 (+0,1%), Могилев – 609 $/м2 (-0,4%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2703 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,2% и составляет 1621 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,5% и составляет 991 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, c 10 по 17 июня 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
 
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