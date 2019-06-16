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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 июня 2019 года
17.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена
Объем предложения квартир вырос впервые за 6 недель. Количество выставленных на продажу объектов увеличилось на 0,9%. Больше всего в базу «прибыло» 1-комнатных квартир (+2,5%), единственным сегментом, где был зафиксирован отток, стали «трешки» (-0,7%).
Структура предложения по типам квартир выглядит на 17 июня следующим образом:
В четырёх районах из девяти по итогам недели было зафиксировано снижение цен. В Партизанском и Центральном районах оно составило 0,4%, в Ленинском 0,2%, а в Московском - 0,3%. Все остальные районы демонстрировали положительную динамику цен, максимальные темпы роста наблюдались в Заводском (+1%) и Октябрьском (+0,5%) районах.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 781 $/м2 (+0,1%), Витебск – 610 $/м2 (-0,9%), Гомель – 625 $/м2 (-0,1%), Гродно – 707 $/м2 (+0,1%), Могилев – 609 $/м2 (-0,4%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2703 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,2% и составляет 1621 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,5% и составляет 991 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 10 по 17 июня 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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