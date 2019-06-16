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Банк БелВЭБ начинает ребрендинг и отказывается от оранжево-красного и сине-зеленого

17.06.2019 16:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ОАО «Банк БелВЭБ», пятый банк в стране по размеру активов, начинает комплексный ребрендинг, обусловленный «глобальными изменениями в стратегии развития банка и трансформацией модели ведения бизнеса». Как сообщается в пресс-релизе, банк переходит к новому визуальному образу и корректирует позиционирование.



«Ребрендинг стал логичным шагом в развитии банка. Он отражает стремление быть лидером банковского рынка с дальнейшей трансформацией в финтех-компанию», отметил председатель правления ОАО «Банк БелВЭБ» Василий Матюшевский.

На начальном этапе ребрендинга было определено позиционирование банка и разработана комплексная визуальная идентификация, а также технологические решения для офисов.

Обновленный логотип банка состоит из графического символа «стрелка», указывающего направление вверх, и одновременно символизирующего единицу, стремление к лидерству, и текстовой части — фирменного начертания. В мае Банк БелВЭБ подал заявки в ГУ «Национальный центр интеллектуальной собственности» на регистрацию товарных знаков в новом фирменном стиле.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кроме логотипа изменится и фирменный цвет: вместо сочетания оранжево-красного и сине-зеленого будут использоваться графитовый и белый, что, прежде всего, сохраняет преемственность стиля основного акционера Банка БелВЭБ — Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

Интеграция нового стиля в коммуникации Банка БелВЭБ будет проходить в несколько этапов. Приведение в соответствие новому фирменному стилю банка интернет-сервисов планируется завершить к концу 2019 года, оформление офисов банка в новом стиле — не позднее 2020 года.

Примером трансформации розничной сети стал первый сервисный офис Банка БелВЭБ в ТЦ «МОМО», с которого начался масштабный проект по переводу территориальной сети на двухуровневую модель ведения бизнеса и высокотехнологичный формат обслуживания клиентов. Это первый офис Банка БелВЭБ в цифровом формате. Здесь реализован сервисный подход one shop — one stop, дающий возможность выполнить все клиентские операции, включая обслуживание физических и юридических лиц, работу с наличными, у одного менеджера.

 
 
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Банк БелВЭБ, пятый банк в стране по размеру активов, начинает комплексный ребрендинг, обусловленный «глобальными изменениями в стратегии развития банка и...
 
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