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Банк БелВЭБ начинает ребрендинг и отказывается от оранжево-красного и сине-зеленого
17.06.2019 16:52 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
ОАО «Банк БелВЭБ», пятый банк в стране по размеру активов, начинает комплексный ребрендинг, обусловленный «глобальными изменениями в стратегии развития банка и трансформацией модели ведения бизнеса». Как сообщается в пресс-релизе, банк переходит к новому визуальному образу и корректирует позиционирование.
На начальном этапе ребрендинга было определено позиционирование банка и разработана комплексная визуальная идентификация, а также технологические решения для офисов.
Обновленный логотип банка состоит из графического символа «стрелка», указывающего направление вверх, и одновременно символизирующего единицу, стремление к лидерству, и текстовой части — фирменного начертания. В мае Банк БелВЭБ подал заявки в ГУ «Национальный центр интеллектуальной собственности» на регистрацию товарных знаков в новом фирменном стиле.
Кроме логотипа изменится и фирменный цвет: вместо сочетания оранжево-красного и сине-зеленого будут использоваться графитовый и белый, что, прежде всего, сохраняет преемственность стиля основного акционера Банка БелВЭБ — Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».
Интеграция нового стиля в коммуникации Банка БелВЭБ будет проходить в несколько этапов. Приведение в соответствие новому фирменному стилю банка интернет-сервисов планируется завершить к концу 2019 года, оформление офисов банка в новом стиле — не позднее 2020 года.
Примером трансформации розничной сети стал
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Банк БелВЭБ, пятый банк в стране по размеру активов, начинает комплексный ребрендинг, обусловленный «глобальными изменениями в стратегии развития банка и...
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