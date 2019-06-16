Беларусь и Египет сформируют совместный совет делового сотрудничества

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Абдель Фаттах ас-Сиси и Сергей Румас

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в создании в Египте совместных предприятий с высокой степенью локализации и развитии многоплановых двусторонних отношений, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с представителями белорусских деловых кругов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Румаса, важную роль в активизации деловых контактов должен сыграть белорусско-египетский совет делового сотрудничества, работа над формированием которого ведется в настоящее время. Он отметил огромный потенциал для взаимодействия.

"Последние три-четыре года мы достигли успехов в области промышленной кооперации, приступили к реализации совместных проектов в научно-технической и образовательной сферах. Сегодня стремимся перейти от простой торговли товарами к более многоплановым экономическим отношениям. Делаем акцент на реализации комплексных проектов, предусматривающих создание в Египте совместных предприятий с высокой степенью локализации и организацией экспорта произведенной продукции в третьи страны", - сказал Сергей Румас.

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