Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дюбель fischer доказал надежность в течение полувека эксплуатации Фасадный дюбель fischer S10 R-G 135 совершил прорыв в крепежных технологиях, практически не сместившись в строительном материале за время испытаний с 1977 года. Дюбель из...

Фасадный дюбель fischer S10 R-G 135 совершил прорыв в крепежных технологиях, практически не сместившись в строительном материале за время испытаний с 1977 года. Дюбель из особо прочного полиамида способен выдержать максимально высокие нагрузки в кирпичной кладке, так как почти за полвека крепеж сместился всего на одну десятую миллиметра. Длительные испытания рамного дюбеля fischer начались 21 февраля 1977 года в штаб-квартире компании в Вальдахтале, Германия. Для особой точности эксперимент проводится в особых условиях окружающей среды, при температуре 23 градуса, влажности помещения 50 процентов и при постоянном воздействии растягивающей нагрузки. При тестировании дюбель установили в бетон с подходящим оцинкованным шурупом. К этому анкерному узлу прикрепили специальный прибор, измеряющий нагрузку. Далее к конструкции подвесили груз массой 160 килограммов, что вдвое больше допускаемой нагрузки.Успешные результаты длительных тестов, которые продолжаются по сегодняшний день, экспериментально доказали высокую надежность крепежа fischer. К испытаниям крепежа на прочность и стойкость мы относимся с особой ответственностью. Чтобы проверить и допустить дюбель к применению, сначала проводятся 30-часовые испытания в особых температурных условиях, при воздействии груза, после чего результаты экстраполируются на 50 лет. Ведь только при таком подходе можно получить статистику, близкую к реальным значениям. Компания fischer планирует продолжить эксперимент и удивить максимальной эксплуатацией своего продукта.www.fischer.de