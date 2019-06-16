ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Французские технологии для солнечного Баку

17.06.2019 13:54 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Строительство и недвижимость

Компания FRISQUET организовала первую официальную поставку настенного двухконтурного котла Hydromotrix Evolution мощностью 45 киловатт в Баку, столицу Азербайджана. Данный агрегат будет использоваться для отопления и горячего водоснабжения городской квартиры большой площади. Этот проект реализован в рамках долгосрочной стратегии продвижения на рынках Закавказья. В апреле 2019 года азербайджанская компания Termoklimat закончила монтаж системы отопления и пусконаладочные работы в городской квартире общей площадью 180 квадратных метров, расположенной в здании в стиле французской архитектуры XIX века. Для обеспечения жилплощади отоплением, а также и горячей водой для двух санузлов, в одном из которых установлено джакузи, был смонтирован настенный двухконтурный котел Hydromotrix Evolution. Особенностью этой серии является трубчатый медный теплообменник большой емкости, к которому можно подключить до трех независимо регулируемых контуров отопления. Благодаря медному теплообменнику и высокоэкономичной поверхностной горелке FLATFIRE эти котлы имеют КПД, равный 95 процентам.

Роман Гладких, технический директор FRISQUET, считает, что для котлов Hydromotrix в Азербайджане наиболее перспективна ниша отопления городских квартир большой площади. В центре Баку сейчас много такой недвижимости. Одной из особенностей таких квартир является автономное отопление, для которого требуется мощный газовый котел. Котлы FRISQUET изначально разрабатывались для отопления и горячего водоснабжения городского жилья и адаптированы ко всем особенностям эксплуатации в условиях многоэтажной застройки.

Например, в многоэтажных домах при большом количестве потребителей часто возникает проблема нестабильного давления газа. В котлы Hydromotrix Evolution встроен датчик давления газа, который при уменьшении давления ниже 9 миллибар переводит котел в режим ожидания и при нормализации давления автоматически возобновляет работу. Другие котлы в аналогичных случаях нуждаются в ручном перезапуске.

Еще одна особенность заключается в том, что в Баку много котлов устанавливается на небольших балконах, куда невозможно установить бойлер даже средней емкости, так как не все балконы могут выдержать такую нагрузку. Поскольку котлы FRISQUET на юге Франции также нередко устанавливаются на балконах, оборудование полностью адаптировано к эксплуатации в таких условиях.

Мы были приятно удивлены, когда во время пусконаладочных работ не увидели перепадов температуры в контуре горячей воды при включении второй точки разбора, рассказывает XXX, специалист Termoklimat. Также очень понравилось зональное управление отоплением, реализованное в котлах Evolution с помощью цифровой системы Eco Radio System Visio.

В нашем климате это позволяет обеспечивать комфортную температуру помещений вне зависимости от того, на северную или южную сторону выходят окна. Установка комнатных радиотермостатов и внешнего датчика вместе с возможностью независимой регулировки контуров отопления дает возможность добиться максимального комфорта с минимумом расходов".

www.frisquet.com
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания FRISQUET организовала первую официальную поставку настенного двухконтурного котла Hydromotrix Evolution мощностью 45 киловатт в Баку, столицу Азербайджана. Данный...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Дюбель fischer доказал надежность в течение полувека эксплуатации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика