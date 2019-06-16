Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Французские технологии для солнечного Баку Компания FRISQUET организовала первую официальную поставку настенного двухконтурного котла Hydromotrix Evolution мощностью 45 киловатт в Баку, столицу Азербайджана. Данный...

Компания FRISQUET организовала первую официальную поставку настенного двухконтурного котла Hydromotrix Evolution мощностью 45 киловатт в Баку, столицу Азербайджана. Данный агрегат будет использоваться для отопления и горячего водоснабжения городской квартиры большой площади. Этот проект реализован в рамках долгосрочной стратегии продвижения на рынках Закавказья. В апреле 2019 года азербайджанская компания Termoklimat закончила монтаж системы отопления и пусконаладочные работы в городской квартире общей площадью 180 квадратных метров, расположенной в здании в стиле французской архитектуры XIX века. Для обеспечения жилплощади отоплением, а также и горячей водой для двух санузлов, в одном из которых установлено джакузи, был смонтирован настенный двухконтурный котел Hydromotrix Evolution. Особенностью этой серии является трубчатый медный теплообменник большой емкости, к которому можно подключить до трех независимо регулируемых контуров отопления. Благодаря медному теплообменнику и высокоэкономичной поверхностной горелке FLATFIRE эти котлы имеют КПД, равный 95 процентам.Роман Гладких, технический директор FRISQUET, считает, что для котлов Hydromotrix в Азербайджане наиболее перспективна ниша отопления городских квартир большой площади. В центре Баку сейчас много такой недвижимости. Одной из особенностей таких квартир является автономное отопление, для которого требуется мощный газовый котел. Котлы FRISQUET изначально разрабатывались для отопления и горячего водоснабжения городского жилья и адаптированы ко всем особенностям эксплуатации в условиях многоэтажной застройки.Например, в многоэтажных домах при большом количестве потребителей часто возникает проблема нестабильного давления газа. В котлы Hydromotrix Evolution встроен датчик давления газа, который при уменьшении давления ниже 9 миллибар переводит котел в режим ожидания и при нормализации давления автоматически возобновляет работу. Другие котлы в аналогичных случаях нуждаются в ручном перезапуске.Еще одна особенность заключается в том, что в Баку много котлов устанавливается на небольших балконах, куда невозможно установить бойлер даже средней емкости, так как не все балконы могут выдержать такую нагрузку. Поскольку котлы FRISQUET на юге Франции также нередко устанавливаются на балконах, оборудование полностью адаптировано к эксплуатации в таких условиях.Мы были приятно удивлены, когда во время пусконаладочных работ не увидели перепадов температуры в контуре горячей воды при включении второй точки разбора, рассказывает XXX, специалист Termoklimat. Также очень понравилось зональное управление отоплением, реализованное в котлах Evolution с помощью цифровой системы Eco Radio System Visio.В нашем климате это позволяет обеспечивать комфортную температуру помещений вне зависимости от того, на северную или южную сторону выходят окна. Установка комнатных радиотермостатов и внешнего датчика вместе с возможностью независимой регулировки контуров отопления дает возможность добиться максимального комфорта с минимумом расходов".www.frisquet.com