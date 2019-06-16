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Viessmann проводит конкурс для партнеров

17.06.2019 14:07 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Компания запустила очередной этап розыгрыша ценных призов для продавцов и монтажников бытового отопительного оборудования. Старт ежегодного конкурса монтажников и продавцов бытового оборудования в рамках программы лояльности Viessmann Profi сстоялся 3 июня 2019 года. В этот раз, помимо традиционных котлов, в зачет пойдут продажи и монтаж новинок в программе поставок, тепловых насосов Vitocal 100-S и систем водоподготовки серии Aquahome/Aquamix/Aquacarbon. Победители будут определены в ноябре и в зависимости от продемонстрированных результатов премированы горными лыжами, велосипедами и другими полезными подарками. Все участники, выполнившие минимальные требования зачета, получат гарантированные призы, а особо активные путевку на соревнования по зимним видам спорта. В первую очередь конкурс рассчитан на специалистов, осуществляющих розничные продажи и установку оборудования конечным пользователям. Зачет ведется по каждому федеральному округу отдельно, то есть участники из разных регионов не соревнуются друг с другом. Поэтому все конкурсанты имеют равные шансы на выигрыш, независимо от общей активности региональных продаж.

В общей сложности по итогам будут определены 54 победителя, которые займут четыре призовых ступени. В призовом фонде спортивные велосипеды, горные лыжи, экшн-камеры, самокаты, автомобильные компрессоры и смарт-часы. Кроме того, каждый участник, зарегистрировавший минимально необходимое для участия в призовом зачете количество продаж или установок оборудования, гарантированно получит один из поощрительных призов, брендированную спортивную шапку или рюкзак. Особо активных ждет поездка на один из этапов соревнований Кубка мира по биатлону/горным лыжам, на которых компания Viessmann традиционно выступает спонсором.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в качестве участника программы лояльности Viessmann Profi и в период с 3 июня по 20 октября регистрировать свои достижения, набирая призовые баллы. Оборудование, реализуемое в рамках оптовых продаж и отгружаемое под проектные поставки, к зачету не принимается.

Программа лояльности Viessmann Profi стартовала в 2015 году. Изначально она была ориентирована на технических специалистов и продавцов розничных точек, ставила своей целью создать сообщество профессионалов, работающих с оборудованием компании в России, и наладить с ними эффективную обратную связь. На данный момент это сообщество превратилось в клуб специалистов, которые с большим интересом работают с Viessmann.

Развитие программы Viessmann Profi, это непрерывный процесс. В течение каждого года участники получают все больше новых возможностей. Сегодня авторизованные пользователи имеют доступ к базе знаний на портале Академии Viessmann, которая постоянно пополняется, могут воспользоваться расчетными инструментами, например, для технико-экономического обоснования выбора того или иного оборудования, имеют доступ к онлайн-обучению, а также могут принять участие в розыгрыше ценных призов.

www.viessmann.com
 
 
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Компания запустила очередной этап розыгрыша ценных призов для продавцов и монтажников бытового отопительного оборудования. Старт ежегодного конкурса...
 
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